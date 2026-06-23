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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde başlayacak

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde başlayacak

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu çalışmalarına 24 Haziran Çarşamba günü Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yapacağı ilk antrenmanla başlayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 16:50
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde başlayacak

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu çalışmalarına 24 Haziran Çarşamba günü Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yapacağı ilk antrenmanla başlayacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak. Daha sonra Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ne hareket edecek olan Fenerbahçe, sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

Sezon öncesi hazırlıklarını tek ve çift idmanlarla sürdürecek sarı-lacivertli ekip, 2 Temmuz Perşembe günü Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki kamp çalışmalarını tamamlayacak. Fenerbahçe, iki günlük iznin ardından 5 Temmuz Pazar günü ise yurt dışı kamp programı kapsamında İstanbul-Linz uçuşuyla Avusturya'ya hareket edecek ve hazırlıklarını sürdürecek.

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