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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Infantino'ya sert tepki!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Infantino'ya sert tepki!

A Milli Futbol Takımımızın Avustralya ve Paraguay ile oynadığı maçların ardından turnuvaya veda etmesinin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan flaş bir hamle geldi. Hacıosmanoğlu o kural için FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya tepki gösterdi. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 09:44
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Infantino'ya sert tepki!

Avustralya ve Paraguay'a mağlup olan A Milli Takım, FIFA'nın bu yıl uygulamaya koyduğu ikili averaj sistemi nedeniyle ABD ile oynanacak son grup maçını beklemeden Dünya Kupası'na veda etti.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Infantino'ya sert tepki!

HACIOSMANOĞLU'NDAN INFANTINO'YA SİTEM

Sabah'ta yer alan habere göre; TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, FIFA Başkanı Infantino'yu arayarak bu uygulama hakkındaki görüşlerini paylaştı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Infantino'ya sert tepki!

Hacıosmanoğlu'nun "48 takımla daha çok maçın oynandığı bir turnuva düzenliyorsunuz ama uyguladığınız kural büyük bir haksızlığa meydan veriyor.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Infantino'ya sert tepki!

Böyle bir uygulama mı olur, futbolun doğasına, turnuvanın varlığına ters bir karar.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Infantino'ya sert tepki!

İki maç oynansa ikili averaj kuralını anlarız ama üçüncü maç var ve bu sistemle daha maça çıkmadan zaten elenmiş oluyorum.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Infantino'ya sert tepki!

Turnuvada devam etme heyecanım elimden alınıyor. ABD'yi yenersem 3 puan alacağım.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Infantino'ya sert tepki!

Ama turnuvayı 2 puanla bitirecek takımlara rağmen ben eleneceğim" sözlerini sarf ettiği öğrenildi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Infantino'ya sert tepki!

INFANTINO HAK VERDİ

Infantino bu duruma hak verirken, önümüzdeki turnuvalar için bu kararın düzeltilmesi konusunun görüşülmesi ve ikili averaj uygulamasının kalkması bekleniyor.

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