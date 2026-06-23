Göztepe'de Jeferson Partizan yolcusu

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, geçen sezonun ara döneminde kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı forvet Jeferson'un (Jeh) transferinde satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda Sırbistan temsilcisi Partizan'la anlaşma sağladı. Transferde golcüler Bristol City'den İrlandalı Sinclair Armstrong ve Gremio'dan Andre Henrique'yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, Partizan'ın teklifini kabul etti. Brezilyalı oyuncu da kişisel olarak görüştüğü Sırbistan ekibinin şartlarını kabul etti.

Göztepe'ye Ponte Preta takımından gelen 26 yaşındaki forvet, Süper Lig'de 16 maça çıktı. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Jeh, toplam 493 dakika sahada kalırken, 2 gol katkısında bulundu.