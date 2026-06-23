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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den yerli harekatı! 2 isimden 1'i gelecek

Fenerbahçe'den yerli harekatı! 2 isimden 1'i gelecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, kariyerini Süper Lig'de sürdüren iki futbolcudan birini kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 18:34
Fenerbahçe'den yerli harekatı! 2 isimden 1'i gelecek

Gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'den yerli harekatı! 2 isimden 1'i gelecek

Sarı-lacivertlilerde 8 yıl aranın ardından başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, takımın başına İsmail Kartal'ı getirdi.

Fenerbahçe'den yerli harekatı! 2 isimden 1'i gelecek

Kanarya, daha önce üç farklı dönemde sarı-lacivertlileri çalıştıran tecrübeli teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den yerli harekatı! 2 isimden 1'i gelecek

Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal döneminin resmen başlamasıyla birlikte transfer çalışmaları da hız kazandı.

Fenerbahçe'den yerli harekatı! 2 isimden 1'i gelecek

Sarı-lacivertliler, ilk takviyesini geçen sezon oldukça sıkıntı yaşadığı forvet hattına gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'den yerli harekatı! 2 isimden 1'i gelecek

Kanarya, Mallorca forması giyen eski yıldızı Vedat Muriqi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den yerli harekatı! 2 isimden 1'i gelecek

Kosovalı golcünün yanına bir forvet takviyesi daha yapacak olan yönetim, savunma hattını da güçlendirmek için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'den yerli harekatı! 2 isimden 1'i gelecek

Adı Malang Sarr, Kim Min-Jae ve Nathan Ake gibi isimlerle anılan sarı-lacivertliler, yerli bir stoper de transfer etmeyi düşünüyor.

Fenerbahçe'den yerli harekatı! 2 isimden 1'i gelecek

ADİL DEMİRBAĞ YA DA ÜMİT AKDAĞ GELECEK

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, stoperdeki yerli rotasyonu için iki isim üzerinde duruyor; Adil Demirbağ ve Ümit Akdağ...

Fenerbahçe'den yerli harekatı! 2 isimden 1'i gelecek

Sarı-lacivertliler, Adil için TÜMOSAN Konyaspor'la, Ümit için ise Corendon Alanyaspor'la görüşüyor.

Fenerbahçe'den yerli harekatı! 2 isimden 1'i gelecek

İki isimden biri önümüzdeki sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de mücadele edecek.

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