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Haberler Voleybol Naz Aydemir Akyol, yeniden VakıfBank'ta

Naz Aydemir Akyol, yeniden VakıfBank'ta

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank, eski oyuncusu pasör Naz Aydemir Akyol'u tekrardan kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 14:34
Naz Aydemir Akyol, yeniden VakıfBank'ta

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank, 2012-2018 yıllarında da sarı-siyahlı formayı giyen pasör Naz Aydemir Akyol'u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda tecrübeli voleybolcuyla anlaşma sağlandığı belirtildi.

Naz Aydemir Akyol da VakıfBank formasını yeniden giyecek olmaktan dolayı kendisini mutlu ve güvenli hissettiğini belirterek, "VakıfBank Spor Sarayı, insana kendini güvende hissettiren bir salon. Ben VakıfBank'ta ilk oynamaya başladığım zaman Selimiye'de antrenman yapıyorduk. Bu salon henüz inşa ediliyordu. Burası toz içindeydi ve duvarlar da beyazdı, onu hatırlıyorum. Ama sonrasında İstanbul'da voleybolun merkezi haline gelen yerlerden biri oldu. VakıfBank taraftarıyla kurduğumuz bağ çok apayrı bir şey. Bana 'Naz Anne' diyorlardı. 27-28 yaşında genç bir kadın olarak buranın kapısından çıktım. Şimdi 36 yaşında deneyimli bir anne olarak her şeyimi vermeye hazırım." ifadelerini kullandı.

2026-2027 sezonunun keyifli geçmesini umduğunu belirten deneyimli pasör, "İnsan bir şeyleri başarma hissini tattıktan sonra daha azıyla yetinmek istemiyor. Sonrası hayal kırıklığı oluyor. Finale çıkmak yetmiyor. En iyi olmanın, en iyi yerlerde olmanın hazzı apayrı bir şey. Bunu yapabildiğim süre boyunca maç ve kupa kazanmaya her zaman aç olacağım. VakıfBank her zaman her kupanın en büyük şampiyonluk adayı. Bu yıllardır böyle. Seneye Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da boy göstereceğiz. Beş kupa kazanma şansımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Naz Aydemir Akyol, son olarak Galatasaray Daikin formasını giydi.

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