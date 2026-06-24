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Haberler Fenerbahçe Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması: Ansızın...

Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması: Ansızın...

Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayı olan fakat yaşanan gelişmelerin ardından koltuğu İsmail Kartal'a kaptıran Aykut Kocaman, sarı-lacivertli kulübün tercihine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 11:31 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2026 11:48
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe açıklaması: Ansızın...

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda adı teknik direktörlük koltuğu için geçen Aykut Kocaman, İsmail Kartal'ın resmi olarak açıklanması sonrası konuştu. Kamuoyunu aydınlatma adına açıklama ihtiyacı doğduğunu aktaran Kocaman, şunları kaydetti:

"İLETİŞİMİMİZ ANSIZIN KESİLMİŞTİR"

"Son bir aylık zaman zarfına ilişkin, kamuoyunda yer alan kimi yanıltıcı Haberler ve yorumlardan sonra gördüğüm lüzum üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur. 1 Mayıs 2026 Cuma günü Sayın Aziz Yıldırım'ın daveti üzerine başlayan ve sonrasında resmi bir paydaşı olmadığım bu süreçte; Sayın Oğuz Çetin'le Fenerbahçe'nin sezon planlaması, transfer tercihleri ve mevcut oyuncu dengesi üzerine kapsamlı, yoğun ve uyumlu bir çalışmamız olmuştur. Ancak finalde teknik kadro değerlendirmesi sırasında uzlaşı zemini arayışımız sürerken 16 Haziran Salı gecesi saat 23.58'de Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası ansızın iletişim kesilmiştir. Ertesi gün Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun bir tercihte bulunduğu yönündeki haberler kamuoyuna medya aracılığıyla yansımış ve tarafım da bu yolla bilgi sahibi olmuştur."

"SEÇİLMİŞ İRADENİN TERCİLERİ..."

"Başarı ve başarısızlıktaki payın yönetimlere ait olduğunu vurgulayan Kocaman, şu ifadeleri kullandı: Çeşitli vesilelerle daha önce dile getirdiğim gibi, 'Bir Spor kulübündeki başarı ve başarısızlıklardaki en büyük pay yönetimlerindir. Çünkü her şey onların kararları ve tercihleriyle şekillenir.' Burada çeşitli vaatlerle Fenerbahçe kongre üyelerinin onayını almış yönetim, tercihlerini kullanmıştır. Seçilmiş iradenin tercihleri ile ilgili sorun olamaz. Tercih edilen İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum. Bununla birlikte unutulmasın ki; gerek yıllar içerisinde gerekse de son dönem özelinde şahıslara olan kırgınlığım Fenerbahçe sevgimin önüne hiçbir zaman geçmemiştir. Fenerbahçe'nin menfaatlerinin her şeyden önce gelmesi bilinciyle, bu zorlu süreçte başarılı olunmasını canı gönülden temenni ediyorum."

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