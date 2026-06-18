Fenerbahçe'de tekrar başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ilk transferini yaptı. Sarı lacivertlilerin prensip anlaşmasına vardığı Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi.
Sağlık kontrollerinden geçecek olan Kosovalı golcü oyuncunun sonrasında resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
2019-20'DE F.BAHÇE'DEYDİ
Vedat Muriqi, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giymiş ve 36 maçta 17 gol atıp 7 asist üretmişti.
Kosovalı golcü, bu sezon küme düşen Mallorca'da attığı 23 golle Mbappe'nin krallık yarışını ikinci sırada tamamladı.
Muriqi kariyerinde daha önce Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formalarını terletmişti.