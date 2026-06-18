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Haberler Fenerbahçe Vedat Muriqi, Fenerbahçe için İstanbul'da!

Vedat Muriqi, Fenerbahçe için İstanbul'da!

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi. İşte Kosovalı golcünün ilk görüntüleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 21:11 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 21:29
Vedat Muriqi, Fenerbahçe için İstanbul'da!

Fenerbahçe'de tekrar başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ilk transferini yaptı. Sarı lacivertlilerin prensip anlaşmasına vardığı Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi.

Sağlık kontrollerinden geçecek olan Kosovalı golcü oyuncunun sonrasında resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

2019-20'DE F.BAHÇE'DEYDİ

Vedat Muriqi, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giymiş ve 36 maçta 17 gol atıp 7 asist üretmişti.

Kosovalı golcü, bu sezon küme düşen Mallorca'da attığı 23 golle Mbappe'nin krallık yarışını ikinci sırada tamamladı.

Muriqi kariyerinde daha önce Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formalarını terletmişti.

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