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Fenerbahçe eski yıldızı için yeniden devrede! Aziz Yıldırım transfer etmişti
Fenerbahçe eski yıldızı için yeniden devrede! Aziz Yıldırım transfer etmişti
Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin eski futbolcusunu gündemine aldığını yazdı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 10:46
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşen seçim sonrası rekor oy alan Aziz Yıldırım, 8 yıllık aranın ardından başkanlık koltuğuna oturmuştu.
Yönetim kurulundaki görev dağılımlarını belirleyen Yıldırım'ın ekibi, transferde çalışmalara başladı.
2 SANTRFOR 1 STOPER
Başkan seçilmeden önce 2 santrfor ve 1 stoper transferinin elzem olduğunun altını çizen Yıldırım'ın bir diğer hedefi de belli oldu.
6 SEZONLUK ARANIN ARDINDAN...
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, 6 sezon önce takımdan ayrılan eski futbolcusu için yeniden devreye girdi.
ELJIF ELMAS İÇİN GİRİŞİMLERE BAŞLANDI
Sarı-lacivertlilerin, bonservisi Leipzig'de bulunan Eljif Elmas için girişimlere başladığı iddia edildi.
17 MİLYON EURO
Geçtiğimiz sezonu Napoli'de kiralık olarak geçiren Kuzey Makedonyalı oyuncu için İtalyan kulübü, 17 milyon euro'luk satın alma bedeli belirlenmişti.
NAPOLI BONSERVİSİNİ ALMAYACAK
Bu satın alma bedeli, Napoli tarafından yüksek bulunduğundan, yıldız orta sahanın bonservisi İtalyan kulübü tarafından alınmayacak.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin yanı sıra, Eljif Elmas ile ilgilenen farklı takımların da olduğu ifade edildi.
SERIE A VE PREMIER LİG'DEN TALİBİ VAR
Tutto Mercato'da yer alan habere göre Juventus ve Aston Villa, 26 yaşındaki oyuncuyla yakından ilgileniyor.
JUVENTUS'UN TRANSFER LİSTESİNDE
Elmas, Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin özel isteği doğrultusunda Juventus'un transfer listesine girdi.
SPALLETTI ÇOK İSTİYOR
Spalletti'nin, Napoli'nin üçüncü şampiyonluğunu kazandığı unutulmaz sezonda birlikte çalıştığı Elmas'ı çok beğendiği ve bu nedenle Juventus'un transfer yarışına dahil olmasının sürpriz olmayacağı kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonu Napoli formasıyla geçiren Eljif Elmas, tüm kulvarlarda 44 maça çıktı ve takımına 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Bonservisi Leipzig'de bulunan Elmas'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.
ELJIF ELMAS'IN FENERBAHÇE KARİYERİ
2017-18 sezonunun başında Rabotnicki'den Fenerbahçe'ye 180 bin Euro karşılığında transfer olan Eljif Elmas, sarı-lacivertli formayla geçirdiği 2 sezonun ardından 17.7 milyon Euro karşılığında Napoli'nin yolunu tutmuştu. Fenerbahçe kariyerinde 47 maçta görev alan Elmas, 4 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.