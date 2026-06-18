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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe eski yıldızı için yeniden devrede! Aziz Yıldırım transfer etmişti

Fenerbahçe eski yıldızı için yeniden devrede! Aziz Yıldırım transfer etmişti

Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin eski futbolcusunu gündemine aldığını yazdı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 10:46
Fenerbahçe eski yıldızı için yeniden devrede! Aziz Yıldırım transfer etmişti

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşen seçim sonrası rekor oy alan Aziz Yıldırım, 8 yıllık aranın ardından başkanlık koltuğuna oturmuştu.

Fenerbahçe eski yıldızı için yeniden devrede! Aziz Yıldırım transfer etmişti

Yönetim kurulundaki görev dağılımlarını belirleyen Yıldırım'ın ekibi, transferde çalışmalara başladı.

Fenerbahçe eski yıldızı için yeniden devrede! Aziz Yıldırım transfer etmişti

2 SANTRFOR 1 STOPER

Başkan seçilmeden önce 2 santrfor ve 1 stoper transferinin elzem olduğunun altını çizen Yıldırım'ın bir diğer hedefi de belli oldu.

Fenerbahçe eski yıldızı için yeniden devrede! Aziz Yıldırım transfer etmişti

6 SEZONLUK ARANIN ARDINDAN...

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, 6 sezon önce takımdan ayrılan eski futbolcusu için yeniden devreye girdi.

Fenerbahçe eski yıldızı için yeniden devrede! Aziz Yıldırım transfer etmişti

ELJIF ELMAS İÇİN GİRİŞİMLERE BAŞLANDI

Sarı-lacivertlilerin, bonservisi Leipzig'de bulunan Eljif Elmas için girişimlere başladığı iddia edildi.

Fenerbahçe eski yıldızı için yeniden devrede! Aziz Yıldırım transfer etmişti

17 MİLYON EURO

Geçtiğimiz sezonu Napoli'de kiralık olarak geçiren Kuzey Makedonyalı oyuncu için İtalyan kulübü, 17 milyon euro'luk satın alma bedeli belirlenmişti.

Fenerbahçe eski yıldızı için yeniden devrede! Aziz Yıldırım transfer etmişti

NAPOLI BONSERVİSİNİ ALMAYACAK

Bu satın alma bedeli, Napoli tarafından yüksek bulunduğundan, yıldız orta sahanın bonservisi İtalyan kulübü tarafından alınmayacak.

Fenerbahçe eski yıldızı için yeniden devrede! Aziz Yıldırım transfer etmişti

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin yanı sıra, Eljif Elmas ile ilgilenen farklı takımların da olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe eski yıldızı için yeniden devrede! Aziz Yıldırım transfer etmişti

SERIE A VE PREMIER LİG'DEN TALİBİ VAR

Tutto Mercato'da yer alan habere göre Juventus ve Aston Villa, 26 yaşındaki oyuncuyla yakından ilgileniyor.

Fenerbahçe eski yıldızı için yeniden devrede! Aziz Yıldırım transfer etmişti

JUVENTUS'UN TRANSFER LİSTESİNDE

Elmas, Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti'nin özel isteği doğrultusunda Juventus'un transfer listesine girdi.

Fenerbahçe eski yıldızı için yeniden devrede! Aziz Yıldırım transfer etmişti

SPALLETTI ÇOK İSTİYOR

Spalletti'nin, Napoli'nin üçüncü şampiyonluğunu kazandığı unutulmaz sezonda birlikte çalıştığı Elmas'ı çok beğendiği ve bu nedenle Juventus'un transfer yarışına dahil olmasının sürpriz olmayacağı kaydedildi.

Fenerbahçe eski yıldızı için yeniden devrede! Aziz Yıldırım transfer etmişti

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonu Napoli formasıyla geçiren Eljif Elmas, tüm kulvarlarda 44 maça çıktı ve takımına 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Bonservisi Leipzig'de bulunan Elmas'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

Fenerbahçe eski yıldızı için yeniden devrede! Aziz Yıldırım transfer etmişti

ELJIF ELMAS'IN FENERBAHÇE KARİYERİ

2017-18 sezonunun başında Rabotnicki'den Fenerbahçe'ye 180 bin Euro karşılığında transfer olan Eljif Elmas, sarı-lacivertli formayla geçirdiği 2 sezonun ardından 17.7 milyon Euro karşılığında Napoli'nin yolunu tutmuştu. Fenerbahçe kariyerinde 47 maçta görev alan Elmas, 4 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Fenerbahçe eski yıldızı için yeniden devrede! Aziz Yıldırım transfer etmişti

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