Fenerbahçe eski yıldızı için yeniden devrede! Aziz Yıldırım transfer etmişti

SEZON PERFORMANSI Geride kalan sezonu Napoli formasıyla geçiren Eljif Elmas, tüm kulvarlarda 44 maça çıktı ve takımına 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Bonservisi Leipzig'de bulunan Elmas'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.