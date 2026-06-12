Aykut Kocaman'dan yönetime mesaj: Bu 4'lüye dokunmayın!
Fenerbahçe'de 8 yıl aradan sonra tekrar başkan seçilen Aziz Yıldırım'ın takımın başına geçirmesi beklenen Aykut Kocaman, gelmeden önce yönetime transferle ilgili özel talepte bulundu. Kocaman, 4 yıldız ismin kesinlikle takımda kalmasını istedi. İşte o oyuncular...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'de seçim sonrası yeni bir yapılanma için hazırlıklar sürerken, teknik direktörlük koltuğuna oturması beklenen Aykut Kocaman'ın kadro planlamasıyla ilgili dikkat çeken taleplerde bulunduğu öğrenildi.
Takvim'in haberine göre, tecrübeli çalıştırıcının yönetime, "Takımda dört futbolcu kesinlikle kalmalı" mesajını verdi.
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Edinilen bilgilere göre Kocaman'ın takımın omurgası olarak gördüğü isimlerden ilki kaleci Ederson.
Diğer isim, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kaldığı dönemde yokluğu fazlasıyla hissedilen Slovak stoper Milan Skriniar.
Üçüncü isim, orta sahadaki performansıyla beğeni toplayan Matteo Guendouzi.
Kocaman'ın kare asında yer alan son isim geçtiğimiz sezon hırsı, azmi, attığı goller ve yaptığı asistlerle taraftarların sevgilisi haline gelen Marco Asensio.
61 yaşındaki teknik adamın yeni sezon planlamasını bu dört futbolcu üzerine kurmayı düşündüğü belirtiliyor.
Kocaman'ın hedefinin merkezde güçlü, oyunun kontrolünü elinde tutan ve saha içinde disiplinli bir takım oluşturmak olduğu ifade ediliyor.
Deneyimli teknik direktörün, rakibin oyun planını bozabilen, takım bütünlüğünü koruyan ve özellikle alan savunması, önde baskı ile hızlı geçiş oyunlarını etkili şekilde uygulayan bir Fenerbahçe hayal ettiği kaydedildi.
Sarı-Lacivertli yönetimin de Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda hareket edeceği bilgisi paylaşılıyor.
Yeni dönemde Fenerbahçe'nin oyun kimliğinin, bu dört yıldız etrafında şekillenmesi bekleniyor.