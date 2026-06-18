Fenerbahçe'den transferde Shomurodov bombası!
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak Süper Lig'de RAMS Başakşehir formasını terleten Eldor Shomurodov için düğmeye bastığı öğrenildi. Kanarya'nın Özbek yıldız için özel bir rapor hazırladığı da aktarıldı. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 06:50
Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in de yakından tanıdığı Shomurodov için detaylı bir çalışma yapıldığı ve RAMS Başakşehir'e sunulmak üzere resmi teklifin hazırlandığı aktarıldı.
10 NUMARA DA OYNAYABİLİYOR
Eldor Shomurodov'un Başakşehir, Roma ve Özbekistan Milli Takımı'nda zaman zaman 10 numara oynayabildiği, sağ ve sol kanada geçebildiği ve gol yollarında adeta bir joker gibi verim sağlayabildiği kaydedildi.
RAMS Başakşehir'le ilk temasların kurulup, başarılı yıldız için derinlemesine araştırmalar yapıldığı ifade edildi.
Şu anda Özbekistan Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Shomurodov'un da Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak baktığı dile getirildi. Deneyimli hücumcunun RAMS Başakşehir'le 2029'a kadar kontratı bulunuyor.
SÜPER LİG GOL KRALI
Kariyerinde önemli bir sezonu geride bırakan Eldor Shomurodov, Başakşehir formasıyla Süper Lig'de gol kralı oldu. Turuncu-lacivertli formayla Süper Lig'de 34 haftanın tamamında yer alan Özbek futbolcu, 22 gol atarak,Trabzonspor'un yıldıız Paul Onuachu ile krallıkta zirveyi paylaştı.
ROMA İLE KONFERANSI KAZANDI
Shomurodov, 2021-22 sezonunda da İtalyan ekibi Roma ile UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk yaşamıştı. Roma'da Fenerbahçe'nin eski hocası Jose Mourinho ile çalışan Shomurodov, Portekizli teknik adamın idaresinde 48 maça çıkarken 6 gol attı, 6 asist yaptı.
ÖZBEKİSTAN EFSANESİ
Eldor Shomurodov, Özbekistan Milli Takımı'nda 92 maça çıkarken 44 gol attı ve 33 asist yaptı. Ülke tarihini en skorer ismi olan 30 yaşındaki futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası'na giden kadroda da yer aldı. Ülkesinde bir efsane gibi görülen Shomurodov'a büyük sevgi duyuluyor.
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