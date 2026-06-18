Fenerbahçe'den transferde Shomurodov bombası!

Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in de yakından tanıdığı Shomurodov için detaylı bir çalışma yapıldığı ve RAMS Başakşehir'e sunulmak üzere resmi teklifin hazırlandığı aktarıldı.

10 NUMARA DA OYNAYABİLİYOR Eldor Shomurodov'un Başakşehir, Roma ve Özbekistan Milli Takımı'nda zaman zaman 10 numara oynayabildiği, sağ ve sol kanada geçebildiği ve gol yollarında adeta bir joker gibi verim sağlayabildiği kaydedildi.