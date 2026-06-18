CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den transferde Shomurodov bombası!

Fenerbahçe'den transferde Shomurodov bombası!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak Süper Lig'de RAMS Başakşehir formasını terleten Eldor Shomurodov için düğmeye bastığı öğrenildi. Kanarya'nın Özbek yıldız için özel bir rapor hazırladığı da aktarıldı. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'den transferde Shomurodov bombası!

Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe'de RAMS Başakşehir'in gol kralı Eldor Shomurodov gündemde duruyor.

Fenerbahçe'den transferde Shomurodov bombası!

Sarı-lacivertliler, Özbek futbolcuyu yapılacak olan forvet transferlerinden bağımsız olarak değerlendiriyor.

Fenerbahçe'den transferde Shomurodov bombası!

Hazırlanan raporda; 30 yaşındaki yıldızın hücum hattında forvetin dışında forvet arkası ve kanatlarda da oynayabildiği vurgulandı.

Fenerbahçe'den transferde Shomurodov bombası!

Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in de yakından tanıdığı Shomurodov için detaylı bir çalışma yapıldığı ve RAMS Başakşehir'e sunulmak üzere resmi teklifin hazırlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe'den transferde Shomurodov bombası!

10 NUMARA DA OYNAYABİLİYOR

Eldor Shomurodov'un Başakşehir, Roma ve Özbekistan Milli Takımı'nda zaman zaman 10 numara oynayabildiği, sağ ve sol kanada geçebildiği ve gol yollarında adeta bir joker gibi verim sağlayabildiği kaydedildi.

Fenerbahçe'den transferde Shomurodov bombası!

RAMS Başakşehir'le ilk temasların kurulup, başarılı yıldız için derinlemesine araştırmalar yapıldığı ifade edildi.

Fenerbahçe'den transferde Shomurodov bombası!

Şu anda Özbekistan Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Shomurodov'un da Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak baktığı dile getirildi. Deneyimli hücumcunun RAMS Başakşehir'le 2029'a kadar kontratı bulunuyor.

Fenerbahçe'den transferde Shomurodov bombası!

SÜPER LİG GOL KRALI

Kariyerinde önemli bir sezonu geride bırakan Eldor Shomurodov, Başakşehir formasıyla Süper Lig'de gol kralı oldu. Turuncu-lacivertli formayla Süper Lig'de 34 haftanın tamamında yer alan Özbek futbolcu, 22 gol atarak,Trabzonspor'un yıldıız Paul Onuachu ile krallıkta zirveyi paylaştı.

Fenerbahçe'den transferde Shomurodov bombası!

ROMA İLE KONFERANSI KAZANDI

Shomurodov, 2021-22 sezonunda da İtalyan ekibi Roma ile UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk yaşamıştı. Roma'da Fenerbahçe'nin eski hocası Jose Mourinho ile çalışan Shomurodov, Portekizli teknik adamın idaresinde 48 maça çıkarken 6 gol attı, 6 asist yaptı.

Fenerbahçe'den transferde Shomurodov bombası!

ÖZBEKİSTAN EFSANESİ

Eldor Shomurodov, Özbekistan Milli Takımı'nda 92 maça çıkarken 44 gol attı ve 33 asist yaptı. Ülke tarihini en skorer ismi olan 30 yaşındaki futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası'na giden kadroda da yer aldı. Ülkesinde bir efsane gibi görülen Shomurodov'a büyük sevgi duyuluyor.

F.Bahçe'ye transferde şok! 1 hafta içinde...
R. Madrid'in yıldızına G.Saray kancası!
DİĞER
Fenerbahçe'den çifte operasyon! Galatasaray'a transfer çalımı...
ABD-İran anlaşmasında 14 maddelik yol haritası: Hürmüz, nükleer stoklar ve 300 milyar dolar detayı | İmzalar atıldı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kocaman'ın teknik ekibi netleşiyor! İşte o isimler
Fırtına'nın yıldızı için Barça devrede!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye transferde şok! 1 hafta içinde... F.Bahçe'ye transferde şok! 1 hafta içinde... 00:26
Kocaman'ın teknik ekibi netleşiyor! İşte o isimler Kocaman'ın teknik ekibi netleşiyor! İşte o isimler 00:26
F.Bahçe Beko seride öne geçti! F.Bahçe Beko seride öne geçti! 00:26
Zaniolo transferinde büyük kriz! Udinese açıklamıştı ama... Zaniolo transferinde büyük kriz! Udinese açıklamıştı ama... 00:26
G.Saray'a transferde Jose Mourinho engeli! G.Saray'a transferde Jose Mourinho engeli! 00:26
G.Saray'a Vlahovic müjdesi! G.Saray'a Vlahovic müjdesi! 00:25
Daha Eski
F.Bahçe'de yaprak dökümü başlıyor! İşte ayrılacak isimler F.Bahçe'de yaprak dökümü başlıyor! İşte ayrılacak isimler 00:25
Ve Bernardo Silva resmen açıklandı! Ve Bernardo Silva resmen açıklandı! 00:25
Osimhen'den ayrılık iddialarına flaş yanıt! Osimhen'den ayrılık iddialarına flaş yanıt! 00:25
Fenerbahçe'den transfer açıklaması! Fenerbahçe'den transfer açıklaması! 00:25
Beşiktaş'tan kura sonrası ilk açıklama! Beşiktaş'tan kura sonrası ilk açıklama! 00:25
F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu! F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu! 00:25