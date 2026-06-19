Fenerbahçe'de büyük sürpriz! İsmail Kartal Dusan Tadic'i aradı ve...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal'dan sürpriz bir hamle geldi. Deneyimli teknik adamın sarı-lacivertli takımdaki eski öğrencisi Dusan Tadic'e teklif yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 09:05
Sarı-lacivertliler, tecrübeli çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'deki 4. dönemine başlayan İsmail Kartal'dan sürpriz bir hamle geldi.
İSMAİL KARTAL'DAN DUSAN TADIC'E TEKLİF
A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre; 65 yaşındaki teknik adam, Dusan Tadic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Tecrübeli çalıştırıcı, sürekli iletişim halinde olduğu Tadic'e 'Teknik heyette yer almayı düşünür müsün?' diye sordu.
Sırp futbolcuya an itibariyla Schalke 04 ve FK Vojvodina'dan da tekliflerin olduğu öğrenildi.
İsmail Kartal ile Dusan Tadic, 2023/24 sezonunda Fenerbahçe'de beraber çalışmıştı.
Geçtiğimiz sezon başında sarı-lacivertlilerden ayrılan 37 yaşındaki futbolcu, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Wahda'ya transfer olmuştu.
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