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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de büyük sürpriz! İsmail Kartal Dusan Tadic'i aradı ve...

Fenerbahçe'de büyük sürpriz! İsmail Kartal Dusan Tadic'i aradı ve...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal'dan sürpriz bir hamle geldi. Deneyimli teknik adamın sarı-lacivertli takımdaki eski öğrencisi Dusan Tadic'e teklif yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 09:05
Fenerbahçe'de büyük sürpriz! İsmail Kartal Dusan Tadic'i aradı ve...

Fenerbahçe'de uzun süredir devam eden teknik direktör belirsizliği sona erdi.

Fenerbahçe'de büyük sürpriz! İsmail Kartal Dusan Tadic'i aradı ve...

Sarı-lacivertliler, daha önce üç farklı dönemde takımı çalıştıran İsmail Kartal'ı takımın başına getirdi.

Fenerbahçe'de büyük sürpriz! İsmail Kartal Dusan Tadic'i aradı ve...

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 120. yılında şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda; tecrübeleri, karakterleri ve Fenerbahçe kültürüne olan güçlü aidiyetleriyle öne çıkan iki önemli değerimiz Sayın Oğuz Çetin'in Futbol Direktörü ve Sayın İsmail Kartal'ın Teknik Direktör olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'de büyük sürpriz! İsmail Kartal Dusan Tadic'i aradı ve...

Sarı-lacivertliler, tecrübeli çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de büyük sürpriz! İsmail Kartal Dusan Tadic'i aradı ve...

Fenerbahçe'deki 4. dönemine başlayan İsmail Kartal'dan sürpriz bir hamle geldi.

Fenerbahçe'de büyük sürpriz! İsmail Kartal Dusan Tadic'i aradı ve...

İSMAİL KARTAL'DAN DUSAN TADIC'E TEKLİF

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre; 65 yaşındaki teknik adam, Dusan Tadic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de büyük sürpriz! İsmail Kartal Dusan Tadic'i aradı ve...

Tecrübeli çalıştırıcı, sürekli iletişim halinde olduğu Tadic'e 'Teknik heyette yer almayı düşünür müsün?' diye sordu.

Fenerbahçe'de büyük sürpriz! İsmail Kartal Dusan Tadic'i aradı ve...

Sırp futbolcuya an itibariyla Schalke 04 ve FK Vojvodina'dan da tekliflerin olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de büyük sürpriz! İsmail Kartal Dusan Tadic'i aradı ve...

İsmail Kartal ile Dusan Tadic, 2023/24 sezonunda Fenerbahçe'de beraber çalışmıştı.

Fenerbahçe'de büyük sürpriz! İsmail Kartal Dusan Tadic'i aradı ve...

Geçtiğimiz sezon başında sarı-lacivertlilerden ayrılan 37 yaşındaki futbolcu, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Wahda'ya transfer olmuştu.

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