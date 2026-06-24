Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın Monaco formasını terleten 21 yaşındaki Kassoum Ouattara için düğmeye bastığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların bu transferin gerçekleşmesini çok istediği aktarılıyor. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 09:21 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2026 09:23
Rıdvan dışında sol bek mevkiinde alternatifi olmayan siyah beyazlılar bu bölgeye takviye için çalışmalarını sürdürüyor. 1 numaralı hedef ise Kassoum Ouattara .Siyah beyazlı yönetim, 21 yaşındaki Fildişi Sahilli Fransız oyuncunun transferi için Monaco ile kıran kırana pazarlık halinde. Kartal, Ouattara'yı renklerine katmak için tüm şartları zorluyor.