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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan transferde Kassoum Ouattara pazarlığı!

Beşiktaş'tan transferde Kassoum Ouattara pazarlığı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın Monaco formasını terleten 21 yaşındaki Kassoum Ouattara için düğmeye bastığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların bu transferin gerçekleşmesini çok istediği aktarılıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 09:21 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2026 09:23
Beşiktaş'tan transferde Kassoum Ouattara pazarlığı!
Rıdvan dışında sol bek mevkiinde alternatifi olmayan siyah beyazlılar bu bölgeye takviye için çalışmalarını sürdürüyor. 1 numaralı hedef ise Kassoum Ouattara .Siyah beyazlı yönetim, 21 yaşındaki Fildişi Sahilli Fransız oyuncunun transferi için Monaco ile kıran kırana pazarlık halinde. Kartal, Ouattara'yı renklerine katmak için tüm şartları zorluyor.
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