Transferde Sofyan Amrabat bombası! Fenerbahçe'den ezeli rakibe...
Transferde son dakika... Fenerbahçe'nin Fas'lı yıldızı Sofyan Amrabat'a Süper Lig devi talip oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 13:37
KARA KARTAL'DAN TRANSFER HAMLESİ
A Spor'un haberine göre, o takım Beşiktaş! Siyah beyazlılar, Sofyan Amrabat için Fenerbahçe'den bilgi aldı.
Beşiktaş'ın yeni teknik patronu Vincenzo Italiano, merkez orta saha transferi için yönetime rapor verdi.
İtalyan teknik adam, Fiorentina döneminde birlikte büyük başarılara imza attığı eski öğrencisi Sofyan Amrabat'ı takımında görmek istiyor.
İkilinin 2022-23 sezonunda Fiorentina ile UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Coppa Italia'da final oynayarak yakaladığı başarı, bu transfer isteğinin temelini oluşturuyor.
Italiano'nun agresif ön alan baskısına ve fiziksel güce dayalı oyun felsefesinde Faslı yıldız, sistemin en kritik parçası olarak öne çıkıyor.
Beşiktaş'ın merkez orta sahada uzun süredir yaşadığı sertlik ve liderlik eksikliği, Amrabat profilindeki bir oyuncuyu siyah-beyazlılar için öncelikli hale getiriyor.
Amrabat'ın İtalyan teknik adamla olan güçlü geçmişi ve kariyerinde yeniden istikrarlı bir çıkış arayışı bu transferin ihtimalini ciddi şekilde güçlendiriyor.
Siyah-beyazlı kurmaylar, taraftarı fazlasıyla heyecanlandıracak bu önemli ismi kadroya katabilmek için kiralama dahil tüm formülleri masaya yatırmaya hazırlanıyor.
Sofyan Amrabat, geçtiğimiz sezon Real Betis formasıyla çıktığı toplam 23 resmi maçta 1 gol kaydetti, asist yapmadı ve istikrarlı bir ön libero performansı sergiledi.
REAL BETİS DE TAKİPTE
Öte yandan 29 yaşındaki futbolcuyu Real Betis de yeniden kadrosunda görmek istiyor. İspanyol ekibi, Sofyan Amrabat için süreci yakından takip ediyor.
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