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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Transferde Sofyan Amrabat bombası! Fenerbahçe'den ezeli rakibe...

Transferde Sofyan Amrabat bombası! Fenerbahçe'den ezeli rakibe...

Transferde son dakika... Fenerbahçe'nin Fas'lı yıldızı Sofyan Amrabat'a Süper Lig devi talip oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 13:37
Transferde Sofyan Amrabat bombası! Fenerbahçe'den ezeli rakibe...

Transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Fenerbahçe'de, yıldız futbolcu için sıcak bir gelişme yaşandı.

Transferde Sofyan Amrabat bombası! Fenerbahçe'den ezeli rakibe...

Yeni Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın da beklemediği bir gelişme olan bu durum için yönetim henüz net bir yanıt vermedi.

Transferde Sofyan Amrabat bombası! Fenerbahçe'den ezeli rakibe...

Ezeli rakibinin istediği oyuncu olan Sofyan Amrabat cephesinde de bu gelişme karşısında DÜnya Kupası sonrasında kara vereceği belirtildi.

Transferde Sofyan Amrabat bombası! Fenerbahçe'den ezeli rakibe...

KARA KARTAL'DAN TRANSFER HAMLESİ

A Spor'un haberine göre, o takım Beşiktaş! Siyah beyazlılar, Sofyan Amrabat için Fenerbahçe'den bilgi aldı.

Transferde Sofyan Amrabat bombası! Fenerbahçe'den ezeli rakibe...

Beşiktaş'ın yeni teknik patronu Vincenzo Italiano, merkez orta saha transferi için yönetime rapor verdi.

Transferde Sofyan Amrabat bombası! Fenerbahçe'den ezeli rakibe...

İtalyan teknik adam, Fiorentina döneminde birlikte büyük başarılara imza attığı eski öğrencisi Sofyan Amrabat'ı takımında görmek istiyor.

Transferde Sofyan Amrabat bombası! Fenerbahçe'den ezeli rakibe...

İkilinin 2022-23 sezonunda Fiorentina ile UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Coppa Italia'da final oynayarak yakaladığı başarı, bu transfer isteğinin temelini oluşturuyor.

Transferde Sofyan Amrabat bombası! Fenerbahçe'den ezeli rakibe...

Italiano'nun agresif ön alan baskısına ve fiziksel güce dayalı oyun felsefesinde Faslı yıldız, sistemin en kritik parçası olarak öne çıkıyor.

Transferde Sofyan Amrabat bombası! Fenerbahçe'den ezeli rakibe...

Beşiktaş'ın merkez orta sahada uzun süredir yaşadığı sertlik ve liderlik eksikliği, Amrabat profilindeki bir oyuncuyu siyah-beyazlılar için öncelikli hale getiriyor.

Transferde Sofyan Amrabat bombası! Fenerbahçe'den ezeli rakibe...

Amrabat'ın İtalyan teknik adamla olan güçlü geçmişi ve kariyerinde yeniden istikrarlı bir çıkış arayışı bu transferin ihtimalini ciddi şekilde güçlendiriyor.

Transferde Sofyan Amrabat bombası! Fenerbahçe'den ezeli rakibe...

Siyah-beyazlı kurmaylar, taraftarı fazlasıyla heyecanlandıracak bu önemli ismi kadroya katabilmek için kiralama dahil tüm formülleri masaya yatırmaya hazırlanıyor.

Transferde Sofyan Amrabat bombası! Fenerbahçe'den ezeli rakibe...

Sofyan Amrabat, geçtiğimiz sezon Real Betis formasıyla çıktığı toplam 23 resmi maçta 1 gol kaydetti, asist yapmadı ve istikrarlı bir ön libero performansı sergiledi.

Transferde Sofyan Amrabat bombası! Fenerbahçe'den ezeli rakibe...

REAL BETİS DE TAKİPTE

Öte yandan 29 yaşındaki futbolcuyu Real Betis de yeniden kadrosunda görmek istiyor. İspanyol ekibi, Sofyan Amrabat için süreci yakından takip ediyor.

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