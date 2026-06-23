1905 GSYİAD'dan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e ziyaret

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD), Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti. Kulübün açıklamasına göre Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki ziyarette yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek'e 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ile derneğin yönetim kurulu üyeleri tebriklerini sundu ve hediye takdiminde bulundu. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda derneğin güncel faaliyetleri hakkında Özbek'e bilgi de verildi. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özbek, şunları ifade etti:

"1905 GSYİAD, Galatasaray Kulübünün en büyük destekçi derneği. Dolayısıyla bugüne kadar başkanlık döneminde her zaman onların kuvvetli desteğini hissettik. Bundan dolayı Murat başkanım nezdinde GSYİAD'a büyük bir teşekkür gönderiyorum. Bundan sonraki projelerimizi tartıştık. Onlara projelerimizi, yapmak istediklerimizi anlattım. Onların desteğini bekliyorum. Galatasaray Kulübü bugüne kadar hem dernekleriyle hem taraftarıyla hem de genel kuruluyla büyük bir kulüp haline geldi. Amacımız hep beraber derneklerimizle taraftarımızla genel kurulumuzla Galatasaray'ı daha da yukarılara taşımak. GSYİAD ve Murat başkanımızla fikir alışverişinde bulunduk. Onlardan da destek istedim. Tabii her zaman olduğu gibi GSYİAD destek çağrımıza pozitif cevap veriyor. Kendilerine teşekkür ediyorum."

1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ise "Başkanımıza yeni dönem için hayırlı olsun ziyaretine geldik. Dün olduğu gibi bugün de yarın da başkanımızın, kulübümüzün yanında olduğumuzu ilettik. İlklerin ve enlerin takımı olarak inşallah önümüzdeki sene beşinci şampiyonluğu alacağız. Bununla alakalı duygu ve düşüncelerimizi başkanımızla paylaştık." ifadelerini kullandı.