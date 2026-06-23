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Haberler Basketbol TBF'den Beşiktaş ve başantrenör Alimpijevic'e para cezası

TBF'den Beşiktaş ve başantrenör Alimpijevic'e para cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübü'ne ve başantrenör Alimpijevic'e Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali üçüncü maçında gerçekleşen olaylar nedeniyle para cezası verdi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 13:47
TBF'den Beşiktaş ve başantrenör Alimpijevic'e para cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübüne 735 bin, Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic'e ise 40 bin lira para cezası verdi. TBF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı kulüp, Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali üçüncü maçında gerçekleşen salon ve seyirci olayları nedeniyle 225 bin, seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar sebebiyle 375 bin, merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle de 135 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Beşiktaş GAİN Başantrentrenörü Dusan Alimpijevic'e ise sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 40 bin lira para cezası verildi.

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