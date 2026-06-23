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Haberler Boks Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'den geleceğin şampiyonlarına tavsiyeler

Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'den geleceğin şampiyonlarına tavsiyeler

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na hazırlanırken önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 11:29 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 11:31
Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'den geleceğin şampiyonlarına tavsiyeler

Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu Busenaz Sürmeneli, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na emin adımlarla hazırlanırken genç sporculara da örnek oluyor. Milli boksör Busenaz, Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde eylül ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası ve 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları için hazırlıklarını sürdürüyor. Madalyalarına yenilerini eklemek için günde çift idman yapan Busenaz Sürmeneli, yaptığı açıklamalarda güzel bir çalışma dönemi içinde olduğunu söyledi.

Takımla birlikte çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Busenaz, "Herkes burada olimpiyat hedefi doğrultusunda çalışıyor. Her şey güzel gidiyor, her şey muhteşem. İlk olarak önümüzde eylül ayında Avrupa Boks Şampiyonası var. Ona hazırlanıyoruz. Ondan sonra güzel bir çıkış yakalayıp oradan da Dünya Boks Şampiyonası ve olimpiyatlara hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Güzel gidiyor. Bir sıkıntımız yok çok şükür. Herkes antrenman yapıyor, herkes çalışıyor." diye konuştu.

Moral ve motivasyonlarının çok iyi durumda olduğunu ifade eden Busenaz, "İnanmak lazım bu işte. İnanıp çalışmak lazım. Biz de çok şükür inanıyoruz. Takımca inanıyoruz. Takım gerçekten çok iyi gidiyor şu anda. Motivasyonumuz, birlik beraberliğimiz de iyi." diye konuştu.

"Hayallerinin peşinden gitmeye devam etsinler"

Busenaz, başarının anahtarının inanç ve disiplinli çalışma olduğunu söyledi. Genç boksörlere tavsiyelerde bulunan Busenaz, şunları kaydetti:

"Artık abla konumuna geldim. Eskiden ben de genç sporculardan biriydim. Genç boksörler bizim yolumuzdan gelmek istiyor ama bizim yolumuz da öyle güllük gülistanlık değildi. Onların da çok çalışması lazım. Sakatlanabilirler, kötü şeyler olabilir, yenilebilirler ama hiçbir zaman hedeflerinden vazgeçmemeleri lazım. Onların hepsinin alnından öpüyorum. Yolları bahtları açık olsun. Hayallerinin peşinden gitmeye devam etsinler."

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