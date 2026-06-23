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Haberler Başakşehir Edin Vişça, yeniden RAMS Başakşehir’de

Edin Vişça, yeniden RAMS Başakşehir’de

RAMS Başakşehir, Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Edin Vişça’yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 17:16 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 17:17
Edin Vişça, yeniden RAMS Başakşehir’de

RAMS Başakşehir, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdürürken son olarak Trabzonspor forması giyen ve 12 sezon boyunca turuncu-lacivertli formayı terleten Bosna-Hersekli futbolcu Edin Vişça'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Edin Vişça ile anlaşma sağladı. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelen Edin Vişça, kendisini 1 yıllığına yeniden turuncu-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. 2011'de başlayan hikayemizle birlikte sayısız başarılara imza attığımız, Avrupa kupalarında unutulmaz anlar yaşadığımız, kritik golleri ve asistlerleriyle nice zaferlere yürüdüğümüz ve en önemlisi Süper Lig şampiyonluğu yaşadığımız, kulübümüzün tarihine adını altın harflerle yazdıran Edin Vişça yeniden Başakşehir ailesine katıldı. Evine hoş geldin evlat. Yeniden birlikte, yeniden aynı hedefler için" ifadelerine yer verildi.

2011-2022 yılları arasında turuncu-lacivertli formayla kulüp tarihine geçen 26 yaşındaki Bosna Hersekli oyuncu, Başakşehir kariyerinde 398 resmi karşılaşmada görev aldı.

Vişça, Başakşehir'in 2019-2020 sezonunda kazandığı Süper Lig şampiyonluğunda önemli rol oynayan isimlerden biri olmuştu. Turuncu-lacivertli formayla uzun yıllar başarılı performans sergileyen deneyimli oyuncu, 110 golle kulüp tarihinin en golcü futbolcusu unvanını da elinde bulunduruyor.

Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor formasıyla geçiren Vişça ise yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle yalnızca 9 karşılaşmada görev alabildi. Bosna Hersekli futbolcu, bu süreçte gol veya asist katkısı üretemedi.

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