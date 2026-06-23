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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Singo'nun sakatlığı hakkında açıklama!

GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Singo'nun sakatlığı hakkında açıklama!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan Wilfried Singo'nun sağlık durumuna ilişkin beklenen açıklama geldi. Fildişi Sahili Milli Takımı, Galatasaraylı stoperin sakatlığının ciddi olmadığını duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 22:04
GALATASARAY HABERLERİ - Wilfried Singo'nun sakatlığı hakkında açıklama!

2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasının 2. maçında Fildişi Sahili ile Almanya arasında oynanan karşılaşmada sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Wilfried Singo'nun son durumu belli oldu.

Galatasaray forması giyen savunma oyuncusunun durumunun çok ciddi olmadığı belirtildi.

İşte Fildişi Sahili Milli Takımı'ndan yapılan o açıklama:

"2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci maçında Fildişi Sahili ile Almanya arasında oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Wilfried Singo, 22 Haziran Pazartesi günü ek sağlık kontrollerinden geçti.

Bu kontrollerin sonuçları olumlu çıktı. Milli takım sağlık ekibine göre Fildişili savunmacı, en iyi şekilde iyileşmesi için birkaç gün dinlenecek ve tedavi görecek.

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu ile Fildişi Sahili Milli Takımı'nın tüm teknik ekibi, kendisine acil şifalar dilerken sağlık durumundaki gelişmeleri yakından takip edecek."

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