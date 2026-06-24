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Haberler Fenerbahçe Galatasaray'ın listesindeki futbolcu için Fenerbahçe de devrede!

Galatasaray'ın listesindeki futbolcu için Fenerbahçe de devrede!

Yaz transfer döneminin başlamasıyla flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabet transfere de yansıdı. Kanarya'nın son olarak Cimbom'un listesinde olan o futbolcu için görüşmelere başladığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 08:37
Galatasaray'ın listesindeki futbolcu için Fenerbahçe de devrede!

Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza attı ve Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı.

Galatasaray'ın listesindeki futbolcu için Fenerbahçe de devrede!

Fenerbahçe ise uzun yıllardır hasretini çektiği Süper Lig'de yine mutlu sona ulaşamadı.

Galatasaray'ın listesindeki futbolcu için Fenerbahçe de devrede!

Kanarya'da bu doğrultuda yeni sezon öncesi flaş değişimler yaşandı ve başkanlık görevi için Aziz Yıldırım göreve geldi.

Galatasaray'ın listesindeki futbolcu için Fenerbahçe de devrede!

Aziz Yıldırım, Domenico Tedesco sonrası boş kalan teknik adam koltuğuna ise takımda daha önce pek çok kez görev alan deneyimli çalıştırıcı İsmail Kartal'ı getirdi.

Galatasaray'ın listesindeki futbolcu için Fenerbahçe de devrede!

İsmail Kartal önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den dikkat çeken hamleler gelmeye devam ediyor.

Galatasaray'ın listesindeki futbolcu için Fenerbahçe de devrede!

Kanarya'nın son olarak ezeli rakibi Galatasaray'ın listesinde yer alan o futbolcu için devreye girdiği öğrenildi.

Galatasaray'ın listesindeki futbolcu için Fenerbahçe de devrede!

Fenerbahçe, Göztepe'den Arda Okan Kurtulan için Göztepe'yle temasa geçti.

Galatasaray'ın listesindeki futbolcu için Fenerbahçe de devrede!

İzmir ekibi ise; sarı-lacivertlilere kapıyı 10 milyon eurodan açtı.

Galatasaray'ın listesindeki futbolcu için Fenerbahçe de devrede!

Galatasaray'ın da transfer listesinde olan 23 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Adana Demir'den bedelsiz olarak Göztepe'ye gelmişti.

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