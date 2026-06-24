Galatasaray'ın listesindeki futbolcu için Fenerbahçe de devrede!
Yaz transfer döneminin başlamasıyla flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabet transfere de yansıdı. Kanarya'nın son olarak Cimbom'un listesinde olan o futbolcu için görüşmelere başladığı öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2026 08:37
Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza attı ve Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı.
Fenerbahçe ise uzun yıllardır hasretini çektiği Süper Lig'de yine mutlu sona ulaşamadı.
Kanarya'da bu doğrultuda yeni sezon öncesi flaş değişimler yaşandı ve başkanlık görevi için Aziz Yıldırım göreve geldi.
Aziz Yıldırım, Domenico Tedesco sonrası boş kalan teknik adam koltuğuna ise takımda daha önce pek çok kez görev alan deneyimli çalıştırıcı İsmail Kartal'ı getirdi.
İsmail Kartal önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den dikkat çeken hamleler gelmeye devam ediyor.
Kanarya'nın son olarak ezeli rakibi Galatasaray'ın listesinde yer alan o futbolcu için devreye girdiği öğrenildi.
Fenerbahçe, Göztepe'den Arda Okan Kurtulan için Göztepe'yle temasa geçti.
İzmir ekibi ise; sarı-lacivertlilere kapıyı 10 milyon eurodan açtı.
Galatasaray'ın da transfer listesinde olan 23 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Adana Demir'den bedelsiz olarak Göztepe'ye gelmişti.
Arda Okan Kurtulan, 2019-2022 yılları arasında Fenerbahçe'de görev yaptı.