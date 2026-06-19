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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal istedi Fenerbahçe yönetimi getiriyor!

İsmail Kartal istedi Fenerbahçe yönetimi getiriyor!

Fenerbahçe'de transfer gündeminin zirvesine Kim Min-jae oturdu. Sarı-lacivertli yönetim, savunmada ses getirecek bir hamle için düğmeye basarken, İsmail Kartal'ın eski öğrencisini yeniden Kadıköy'e kazandırmak adına ilk adımlar atıldı. Bayern Münih cephesi ve Güney Koreli yıldızın menajeriyle temas kurulduğu öğrenilirken, transferin önümüzdeki günlerde daha da hareketlenmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 06:50
İsmail Kartal istedi Fenerbahçe yönetimi getiriyor!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile anlaşarak teknik direktör düğümünü çözülmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı.

İsmail Kartal istedi Fenerbahçe yönetimi getiriyor!

Sarı-lacivertlilerin savunma hattını güçlendirmek için eski oyuncusu Kim Min-jae'yi gündemine aldığı öğrenildi.

İsmail Kartal istedi Fenerbahçe yönetimi getiriyor!

Takvim'de yer alan habere göre yıldız stoperin kulübü ve menajeriyle temasa geçildi.

İsmail Kartal istedi Fenerbahçe yönetimi getiriyor!

Yeni teknik direktör İsmail Kartal'ın da Kim Min-jae transferini çok istediği gelen bilgiler arasında.

İsmail Kartal istedi Fenerbahçe yönetimi getiriyor!

Kartal'ın, Fenerbahçe forması giydiği dönemde birlikte çalıştığı yıldız futbolcuyla yeniden buluşmak istediği kaydedildi.

İsmail Kartal istedi Fenerbahçe yönetimi getiriyor!

Kadıköy yönetiminin bu doğrultuda transfer için yoğun çaba harcadığı aktarıldı.

İsmail Kartal istedi Fenerbahçe yönetimi getiriyor!

2021-22 sezonunda Fenerbahçe formasıyla sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Kim Min-jae, 19 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu.

İsmail Kartal istedi Fenerbahçe yönetimi getiriyor!

İtalyan devinden sonra kariyerine Bayern Münih'de devam eden Güney Koreli yıldız, Ballon d'Or'a aday gösterilen ilk Asyalı defans oyuncusu olma ünvanına sahip.

İsmail Kartal istedi Fenerbahçe yönetimi getiriyor!

Bundesliga ekibinde bu sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkan tecrübeli savunmacı, toplam 2.051 dakika sahada kaldı.

İsmail Kartal istedi Fenerbahçe yönetimi getiriyor!

Kim Min-jae, bir kez fileleri sarsarken bir kez de golü getiren pası kaydetti.

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