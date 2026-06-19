İsmail Kartal istedi Fenerbahçe yönetimi getiriyor!
Fenerbahçe'de transfer gündeminin zirvesine Kim Min-jae oturdu. Sarı-lacivertli yönetim, savunmada ses getirecek bir hamle için düğmeye basarken, İsmail Kartal'ın eski öğrencisini yeniden Kadıköy'e kazandırmak adına ilk adımlar atıldı. Bayern Münih cephesi ve Güney Koreli yıldızın menajeriyle temas kurulduğu öğrenilirken, transferin önümüzdeki günlerde daha da hareketlenmesi bekleniyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 06:50
Yeni teknik direktör İsmail Kartal'ın da Kim Min-jae transferini çok istediği gelen bilgiler arasında.
Kartal'ın, Fenerbahçe forması giydiği dönemde birlikte çalıştığı yıldız futbolcuyla yeniden buluşmak istediği kaydedildi.
Kadıköy yönetiminin bu doğrultuda transfer için yoğun çaba harcadığı aktarıldı.
2021-22 sezonunda Fenerbahçe formasıyla sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Kim Min-jae, 19 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu.
İtalyan devinden sonra kariyerine Bayern Münih'de devam eden Güney Koreli yıldız, Ballon d'Or'a aday gösterilen ilk Asyalı defans oyuncusu olma ünvanına sahip.
Bundesliga ekibinde bu sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkan tecrübeli savunmacı, toplam 2.051 dakika sahada kaldı.
Kim Min-jae, bir kez fileleri sarsarken bir kez de golü getiren pası kaydetti.
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