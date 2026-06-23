CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Lucas Torreira'dan kendisi ve Mauro Icardi için transfer itirafı!

Lucas Torreira'dan kendisi ve Mauro Icardi için transfer itirafı!

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncu Lucas Torreira, kendisi ve takım arkadaşı Mauro Icardi ile ilgili transfer açıklamalarında bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 17:11 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 17:25
Lucas Torreira'dan kendisi ve Mauro Icardi için transfer itirafı!

Arjantin basınından Picado TV'ye açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, hem kendi geleceğine hem de takım arkadaşı Mauro Icardi'nin durumuna dair çok konuşulacak net ifadeler kullandı.

Lucas Torreira'dan kendisi ve Mauro Icardi için transfer itirafı!

Deneyimli futbolcu, Güney Amerika medyasında uzun süredir geniş yer bulan ve kendisinin Boca Juniors'a transfer olacağı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Lucas Torreira'dan kendisi ve Mauro Icardi için transfer itirafı!

Bu yöndeki sorulara "Asla hiçbir zaman yakın değildim" şeklinde yanıt veren Torreira, dedikoduların kulübe duyduğu sempatiden kaynaklandığını dile getirdi.

Lucas Torreira'dan kendisi ve Mauro Icardi için transfer itirafı!

Türkiye'de çok mutlu olduğunu üstüne basa basa vurgulayan Uruguaylı yıldız, İstanbul'daki yüksek yaşam kalitesinden ve kulübün kendisine sunduğu şartlardan büyük keyif aldığını belirtti.

Lucas Torreira'dan kendisi ve Mauro Icardi için transfer itirafı!

Galatasaray ile hala iki yıllık yürürlükte olan bir sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan başarılı oyuncu, sarı-kırmızılı formayı giymeye devam etmek istediğinin altını çizdi.

Lucas Torreira'dan kendisi ve Mauro Icardi için transfer itirafı!

Gelecekte bir gün Boca Juniors forması giymeyi hayal ettiğini gizlemeyen Torreira, bu durum gerçekleşmese bile kariyerine profesyonelce devam edeceğini aktardı.

Lucas Torreira'dan kendisi ve Mauro Icardi için transfer itirafı!

Röportajın devamında takım arkadaşı Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceğine de değinen yıldız orta saha, Arjantinli golcünün River Plate'e transfer olacağı söylentilerine açıklık getirdi.

Lucas Torreira'dan kendisi ve Mauro Icardi için transfer itirafı!

Birkaç gün önce Icardi ile Arjantin'de bizzat bir araya geldiklerini söyleyen Torreira, arkadaşının gündeminde ülkesine dönmek gibi bir planın kesinlikle bulunmadığını ifade etti.

Lucas Torreira'dan kendisi ve Mauro Icardi için transfer itirafı!

Icardi'nin Galatasaray ile olan mevcut sözleşmesi sona ermiş olsa bile camia için ne kadar büyük bir anlam ifade ettiğini çok iyi bildiğini sözlerine ekledi.

Lucas Torreira'dan kendisi ve Mauro Icardi için transfer itirafı!

Golcü futbolcunun transferden ziyade tamamen kulübe odaklandığını belirten deneyimli oyuncu, yönetim ile Icardi arasında yeni bir sözleşme imzalanmasını yürekten temenni ettiğini dile getirdi.

Lucas Torreira'dan kendisi ve Mauro Icardi için transfer itirafı!

İŞTE O HABER👆🏼

Günün transfer bombası: G.Saray istedi F.Bahçe kapıyor!
Okan Buruk'un gözdesinde rakip Simeone!
DİĞER
FİNAL MAÇINA GERİ SAYIM! PSG Arsenal finali ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Kılıçdaroğlu cephesi olağan kurultay için tarih verdi! CHP'de Özgür Özel'in topladığı imzalar boşa çıkaran hamle
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Transferde Amrabat bombası! F.Bahçe'den ezeli rakibe...
Galatasaray'a Ruiz müjdesi! PSG ile kriz...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Edin Vişça yuvaya döndü Edin Vişça yuvaya döndü 17:15
Torreira'dan kendisi ve Icardi için transfer itirafı! Torreira'dan kendisi ve Icardi için transfer itirafı! 17:10
Fenerbahçe sezonu açıyor Fenerbahçe sezonu açıyor 16:49
Günün transfer bombası: G.Saray istedi F.Bahçe kapıyor! Günün transfer bombası: G.Saray istedi F.Bahçe kapıyor! 16:31
Beşiktaş'ta Canberk Kuş ile yollar ayrıldı. Beşiktaş'ta Canberk Kuş ile yollar ayrıldı. 16:17
Marko Jevtovic ile yollar ayrıldı Marko Jevtovic ile yollar ayrıldı 16:02
Daha Eski
Trabzonspor’a 50 milyon euro! Christ Oulai ve transfer... Trabzonspor’a 50 milyon euro! Christ Oulai ve transfer... 15:26
Beşiktaş'ta 1ayrılık, 3 transfer! Canlı yayında açıklandı Beşiktaş'ta 1ayrılık, 3 transfer! Canlı yayında açıklandı 15:01
1905 GSYİAD'dan Dursun Özbek'e ziyaret 1905 GSYİAD'dan Dursun Özbek'e ziyaret 14:53
Fernandes cephesinden şok cevap! G.Saray'ın yeni transfer planı... Fernandes cephesinden şok cevap! G.Saray'ın yeni transfer planı... 14:40
G.Saray'da Davinson gelişmesi! 35 milyon euro... G.Saray'da Davinson gelişmesi! 35 milyon euro... 01:19
F.Bahçe'de ayrılık kapıda! Görüşmeler başladı F.Bahçe'de ayrılık kapıda! Görüşmeler başladı 01:19