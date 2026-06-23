Lucas Torreira'dan kendisi ve Mauro Icardi için transfer itirafı!
Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncu Lucas Torreira, kendisi ve takım arkadaşı Mauro Icardi ile ilgili transfer açıklamalarında bulundu. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 17:11 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 17:25
Türkiye'de çok mutlu olduğunu üstüne basa basa vurgulayan Uruguaylı yıldız, İstanbul'daki yüksek yaşam kalitesinden ve kulübün kendisine sunduğu şartlardan büyük keyif aldığını belirtti.
Galatasaray ile hala iki yıllık yürürlükte olan bir sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan başarılı oyuncu, sarı-kırmızılı formayı giymeye devam etmek istediğinin altını çizdi.
Gelecekte bir gün Boca Juniors forması giymeyi hayal ettiğini gizlemeyen Torreira, bu durum gerçekleşmese bile kariyerine profesyonelce devam edeceğini aktardı.
Röportajın devamında takım arkadaşı Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceğine de değinen yıldız orta saha, Arjantinli golcünün River Plate'e transfer olacağı söylentilerine açıklık getirdi.
Birkaç gün önce Icardi ile Arjantin'de bizzat bir araya geldiklerini söyleyen Torreira, arkadaşının gündeminde ülkesine dönmek gibi bir planın kesinlikle bulunmadığını ifade etti.
Icardi'nin Galatasaray ile olan mevcut sözleşmesi sona ermiş olsa bile camia için ne kadar büyük bir anlam ifade ettiğini çok iyi bildiğini sözlerine ekledi.
Golcü futbolcunun transferden ziyade tamamen kulübe odaklandığını belirten deneyimli oyuncu, yönetim ile Icardi arasında yeni bir sözleşme imzalanmasını yürekten temenni ettiğini dile getirdi.
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