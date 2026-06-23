Lucas Torreira'dan kendisi ve Mauro Icardi için transfer itirafı!

Birkaç gün önce Icardi ile Arjantin'de bizzat bir araya geldiklerini söyleyen Torreira, arkadaşının gündeminde ülkesine dönmek gibi bir planın kesinlikle bulunmadığını ifade etti.

Icardi'nin Galatasaray ile olan mevcut sözleşmesi sona ermiş olsa bile camia için ne kadar büyük bir anlam ifade ettiğini çok iyi bildiğini sözlerine ekledi.