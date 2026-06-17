Osimhen'den Galatasaray'dan ayrılacağına dair iddialara flaş yanıt: Benim için en önemlisi...
İsmi transfer dedikodularında Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen, konuk olduğu canlı yayında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 10:58
Her sabah şükrederek uyandığını belirten yıldız oyuncu, "Antrenmana gidiyorum ve yüzümde bir gülümseme oluyor. Galatasaray formasını her giydiğimde bu kulüp için yüreğimle, kalbimle oynuyorum" ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı takımda mutlu olduğunu vurgulayan Osimhen, "Galatasaray'da mutluyum. Şimdiye kadar her şey iyi, ailem iyi, ben iyiyim" sözleriyle mevcut durumundan memnun olduğunu belirtti.
Aldığı en özel hediyelerden birini de anlatan Nijeryalı futbolcu, annesinin portresini kendisine ulaştıran taraftarların jestinden çok etkilendiğini söyledi.
İmajı hakkında da konuşan Osimhen, "35 yaşında olsam ya da futbolu bırakmış olsam bile saç stilimi asla değiştirmem. Maskem de artık benim bir parçam oldu" dedi.
Yıldız golcü, 2021 yılında yaşadığı sakatlığın ardından maskenin ve saç stilinin kendisiyle özdeşleştiğini ifade etti.
Geleceğiyle ilgili yöneltilen sorulara da net yanıt veren Osimhen, "Burada çok mutluyum. Benim için en önemlisi bu" diye konuştu.
Taraftarların "Galatasaray'dan ayrılmazsın değil mi?" sorusuna ise yıldız futbolcu, "Hayır, ben orada mutluyum" cevabını verdi.
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