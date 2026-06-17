Osimhen'den Galatasaray'dan ayrılacağına dair iddialara flaş yanıt: Benim için en önemlisi...

Transfer döneminde birçok Avrupa devinin gündeminde yer alan golcü futbolcu, sarı-kırmızılı kulüpteki mutluluğunu bir kez daha dile getirdi

Nijeryalı yayıncı Romeo WJ'in kanalına konuk olan Osimhen, "Galatasaray ile aramızda karşılıklı bir saygı var. Sadece bana değil, bunu aileme, arkadaşlarıma, tüm çevreme gösteriyorlar" dedi.