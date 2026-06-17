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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Osimhen'den Galatasaray'dan ayrılacağına dair iddialara flaş yanıt: Benim için en önemlisi...

Osimhen'den Galatasaray'dan ayrılacağına dair iddialara flaş yanıt: Benim için en önemlisi...

İsmi transfer dedikodularında Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen, konuk olduğu canlı yayında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 10:58
Osimhen'den Galatasaray'dan ayrılacağına dair iddialara flaş yanıt: Benim için en önemlisi...

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, geleceğiyle ilgili merak edilen sorulara canlı yayında yanıt verdi.

Osimhen'den Galatasaray'dan ayrılacağına dair iddialara flaş yanıt: Benim için en önemlisi...

Transfer döneminde birçok Avrupa devinin gündeminde yer alan golcü futbolcu, sarı-kırmızılı kulüpteki mutluluğunu bir kez daha dile getirdi

Osimhen'den Galatasaray'dan ayrılacağına dair iddialara flaş yanıt: Benim için en önemlisi...

Nijeryalı yayıncı Romeo WJ'in kanalına konuk olan Osimhen, "Galatasaray ile aramızda karşılıklı bir saygı var. Sadece bana değil, bunu aileme, arkadaşlarıma, tüm çevreme gösteriyorlar" dedi.

Osimhen'den Galatasaray'dan ayrılacağına dair iddialara flaş yanıt: Benim için en önemlisi...

Her sabah şükrederek uyandığını belirten yıldız oyuncu, "Antrenmana gidiyorum ve yüzümde bir gülümseme oluyor. Galatasaray formasını her giydiğimde bu kulüp için yüreğimle, kalbimle oynuyorum" ifadelerini kullandı.

Osimhen'den Galatasaray'dan ayrılacağına dair iddialara flaş yanıt: Benim için en önemlisi...

Sarı-kırmızılı takımda mutlu olduğunu vurgulayan Osimhen, "Galatasaray'da mutluyum. Şimdiye kadar her şey iyi, ailem iyi, ben iyiyim" sözleriyle mevcut durumundan memnun olduğunu belirtti.

Osimhen'den Galatasaray'dan ayrılacağına dair iddialara flaş yanıt: Benim için en önemlisi...

Aldığı en özel hediyelerden birini de anlatan Nijeryalı futbolcu, annesinin portresini kendisine ulaştıran taraftarların jestinden çok etkilendiğini söyledi.

Osimhen'den Galatasaray'dan ayrılacağına dair iddialara flaş yanıt: Benim için en önemlisi...

İmajı hakkında da konuşan Osimhen, "35 yaşında olsam ya da futbolu bırakmış olsam bile saç stilimi asla değiştirmem. Maskem de artık benim bir parçam oldu" dedi.

Osimhen'den Galatasaray'dan ayrılacağına dair iddialara flaş yanıt: Benim için en önemlisi...

Yıldız golcü, 2021 yılında yaşadığı sakatlığın ardından maskenin ve saç stilinin kendisiyle özdeşleştiğini ifade etti.

Osimhen'den Galatasaray'dan ayrılacağına dair iddialara flaş yanıt: Benim için en önemlisi...

Geleceğiyle ilgili yöneltilen sorulara da net yanıt veren Osimhen, "Burada çok mutluyum. Benim için en önemlisi bu" diye konuştu.

Osimhen'den Galatasaray'dan ayrılacağına dair iddialara flaş yanıt: Benim için en önemlisi...

Taraftarların "Galatasaray'dan ayrılmazsın değil mi?" sorusuna ise yıldız futbolcu, "Hayır, ben orada mutluyum" cevabını verdi.

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