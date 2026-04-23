Spor yazarları Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçını değerlendirdi

Okan Buruk, ikinci yarıya başlarken Lemina'yı kenara alıp, İlkay Gündoğan'ı sahaya sürdü. İlk yarıda iki takım da net gol pozisyonuna giremedi. İki takımın da kaleyi bulan şutu bile yoktu. Galatasaray'da akıllar Fenerbahçe derbisindeydi. İkinci yarıya etkili başlayan taraf başkent ekibiydi. Ani gelişen bir atakta G.Birliği golü buldu. Fıratcan Üzüm topu ağlara gönderdi. Galatasaray savunması 3'e 3 pozisyonda gole engel olamadı. Ardından top bir o kalede bir bu kalede durumu ortaya çıktı. Önce G.Birliği ikinci gole yaklaştı. Günay muazzam bir kurtarış yaptı. Dönen topta Ahmet Kutucu ağları göremedi. Ardından da Ahmet kenara gelirken, Barış Alper Yılmaz oyuna girdi.
Bu değişikliklerden sonra Galatasaray, rakip kaleye dalga dalga gelmeye başladı. Ancak Volkan Demirel'in öğrencileri de hızlı geçiş hücumları ile Galatasaray kalesinde gol koklamaya devam ettiler. İcardi, Osimhen, Barış Alper, Yunus, İlkay... Yıldızlar topluluğu bir hücum hattı, G.Birliği kalesine yüklendikçe yüklendi. Galatasaray beraberlik golünü ararken, kaleci Günay Güvenç çok büyük bir hata yaptı. Günay, G.Birliği kornerinden gelen topu elinden sektirdi ve Traore'ye adeta bir asist oldu. Traore de topu ağlara gönderdi. Çok büyük bir şok yaşandı Rams Park tribünlerinde. Son Şampiyon, kupaya dramatik bir şekilde havlu attı!