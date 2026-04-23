Galatasaray'ın transfer listesinde İsviçreli orta saha dikkat çekiyor!
Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılar, yeni sezon için transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor. Aslan, İsviçre Milli Takımı'nda oynayan 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Johan Manzambi'yi listesine aldı. İşte detaylar... GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 06:50
Öte yandan Galatasaray'da sezonun ikinci yarısında alınan beklenmedik mağlubiyetler, yaz transfer dönemi rotasını yeniden şekillendirdi.
Okan Buruk'un belirlediği isimler doğrultusunda harekete geçen yönetimin gündemine sürpriz bir oyuncu geldi.
ASLAN'IN YENİ DİNAMOSU BUNDESLIGA'DAN GELECEK
Orta saha takviyesi planlayan Aslan, SKY Sports'ta yer alan iddiaya göre Freiburg'da oynayan 20 yaşındaki Johan Manzambi'yi listesine aldı.
Kulübüyle kontratı 2030'da bitecek İsviçreli Manzambiu sezon 40 resmi maçta 6 gol attı, 7 asist yaptı.
