Günay Güvenç gözyaşlarına hakim olamadı!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Taraftarların tepkisine maruz kalan Günay Güvenç, maçın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Türkiye Kupası'ndan elenen Galatasaray'da taraftarlardan kaleci Günay Güvenç'e tepki geldi.

Maça ilk 11'de başlayan ve Gençlerbirliği'nin attığı ikinci golde büyük bir hata yaparak topu kalesinde gören Günay maçın geri kalanında top ayağına her geldiğinde sarı kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı..

MAÇ SONU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

34 yaşındaki file bekçisi, maç sonu gözyaşlarına hakim olamadı.

Galatasaraylı taraftarların bir bölümü, Günay'ı tribüne çağırdı ve alkışlayarak destek verdi. Sarı kırmızılı futbolcular da bu anlarda Günay'ı teselli etti.

TRİBÜNLERDEN ÖZÜR DİLEDİ

Günay Güvenç, tribünlere çağrıldığı dakikalarda taraftarlardan özür diledi.

