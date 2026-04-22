Ziraat Türkiye Kupası'nda birbirinden heyecanlı maçlar oynanmaya devam ediyor. Dev turnuvada Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray da turnuvaya veda etti. Sarı-kırmızılılar evinde Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 2-0'lık skorla mağlup oldu. Başkent ekibi bu sürpriz sonuçla adını yarı finale yazdırırken Okan Buruk'un öğrencileri çeyrek finalde Kupa'dan elendi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği müsabakasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

31. dakikada Sane'nin sağ kanattan ortasında top Gençlerbirliği'nin savunma oyuncusu Goutas'tan sekti. Meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında önünde bulan Icardi'nin bekletmeden şutunda top üstten auta gitti.

40. dakikada Gençlerbirliği savunmasından seken topu ceza sahası dışı sol çaprazında önünde bulan Ahmed Kutucu'nun yaklaşık 30 metreden şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşmanının ikinci yarısında Natura Dünyası Gençlerbirliği adına 51. dakikada Fıratcan Üzüm sahneye çıktı. Fıratcan kaydettiği gol ile Gençlerbirliği'ni 1-0'lık skorla öne geçirdi.

Mücadelenin 83. dakikasında Gençlerbirliği adına Traore skoru 2-0'a getirdi. Bu gollerle Gençlerbirliği dev turnuvada büyük bir sürprize imza attı ve yarı finale yükseldi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: