Gabriel Sara için transfer iddiası! Galatasaray'ın istediği rakam...

Galatasaray, Juventus karşısındaki performansıyla Avrupa devlerinin radarına giren Gabriel Sara için kapıyı yüksekten açtı. Ada basınında çıkan haberlere göre Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı yıldızına talip olan İngiliz ekibi ciddi bir bonservis beklentisi içinde. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 09:43 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 09:47
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında yarın İtalya temsilcisi Juventus'a konuk olacak.

RAMS Park'ta oynanan ilk mücadeleyi 5-2 kazanan sarı-kırmızılı ekip, Torino'daki rövanş karşılaşmasına avantajlı çıkacak.

İlk maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Gabriel Sara, sahanın en etkili isimlerinden biri olarak "maçın oyuncusu" seçilmişti.

Brezilyalı yıldız, özellikle Juventus karşısındaki performansıyla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekti.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig ekibi Leeds United 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer etmek için girişimlere başladı.

Haberde, Galatasaray'ın Gabriel Sara için 30 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü.

Gabriel Sara, bu sezon Galatasaray formasıyla 33 resmi maçta görev alırken 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Öte yandan, Brezilya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin de başarılı futbolcuyu yakından takip ettiği ve aday kadro için değerlendirdiği iddia edilmişti.

Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Gabriel Sara'nın 2029 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

