Beşiktaş ve Fenerbahçe'den El Karouani kapışması! Transfer yarışı...

Haberde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya'nın da 25 yaşındaki isme bir ilgisi olabileceğine dair iddiaların ise gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Souffian El Karouani'nin hiçbir takımla henüz kesin bir anlaşma sağlamadığı, transfer kararını vermek için acele etmediği ve yazın sakin bir şekilde teklifleri değerlendirerek kariyerinin devamı için en tutarlı projeyi seçeceği vurgulandı.