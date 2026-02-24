CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den El Karouani kapışması! Transfer yarışı...

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den El Karouani kapışması! Transfer yarışı...

Ara transfer döneminde kadrolarını önemli takviyeler yapan Fenerbahçe ve Beşiktaş için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Afrika basını, yeni sezonun yaz transfer dönemi için çalışmalarını şimdiden sürdüren iki ezeli rakibin, aynı yıldız futbolcuyu gündemine aldığı öne sürdü. İşte transferin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 10:46
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den El Karouani kapışması! Transfer yarışı...

Beşiktaş ve Fenerbahçe, yeşil sahadaki rekabetlerinin ardından transferde de karşı karşıya geldi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den El Karouani kapışması! Transfer yarışı...

İki ezeli rakibin de Hollanda Eredivisie ekiplerinden Utrecht'te forma giyen Souffian El Karouani ile ilgilendiği öne sürüldü.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den El Karouani kapışması! Transfer yarışı...

Africa Foot'ta yer alan habere göre, Beşiktaş ve Fenerbahçe haricinde El Karouani ile West Ham United, Sporting, Leeds United, VFL Wolfsburg ve Porto'nun ilgilendiği iddia edildi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den El Karouani kapışması! Transfer yarışı...

Haberde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya'nın da 25 yaşındaki isme bir ilgisi olabileceğine dair iddiaların ise gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den El Karouani kapışması! Transfer yarışı...

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Faslı futbolcunun kulübü Utrecht ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasının, transfer maliyetini düşük tutmak isteyen takımlar için dikkat çekici bir parametre olarak öne çıktığı yazıldı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den El Karouani kapışması! Transfer yarışı...

Souffian El Karouani'nin hiçbir takımla henüz kesin bir anlaşma sağlamadığı, transfer kararını vermek için acele etmediği ve yazın sakin bir şekilde teklifleri değerlendirerek kariyerinin devamı için en tutarlı projeyi seçeceği vurgulandı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den El Karouani kapışması! Transfer yarışı...

FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE

Haberin sonunda Fenerbahçe ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın Souffian El Karouani'nin durumunu en ciddi takip eden kulüpler olarak öne çıktığı iddia edildi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den El Karouani kapışması! Transfer yarışı...

Transfermarkt verilerine göre Souffian El Karouani'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den El Karouani kapışması! Transfer yarışı...

Faslı futbolcu bu sezon Utrecht formasını 38 maçta giyerken 3 gol 16 asistlik performans gösterdi.

