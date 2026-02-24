Beşiktaş ve Fenerbahçe'den El Karouani kapışması! Transfer yarışı...
Ara transfer döneminde kadrolarını önemli takviyeler yapan Fenerbahçe ve Beşiktaş için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Afrika basını, yeni sezonun yaz transfer dönemi için çalışmalarını şimdiden sürdüren iki ezeli rakibin, aynı yıldız futbolcuyu gündemine aldığı öne sürdü. İşte transferin detayları...
Haberde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya'nın da 25 yaşındaki isme bir ilgisi olabileceğine dair iddiaların ise gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR
Faslı futbolcunun kulübü Utrecht ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasının, transfer maliyetini düşük tutmak isteyen takımlar için dikkat çekici bir parametre olarak öne çıktığı yazıldı.
Souffian El Karouani'nin hiçbir takımla henüz kesin bir anlaşma sağlamadığı, transfer kararını vermek için acele etmediği ve yazın sakin bir şekilde teklifleri değerlendirerek kariyerinin devamı için en tutarlı projeyi seçeceği vurgulandı.
FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE
Haberin sonunda Fenerbahçe ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın Souffian El Karouani'nin durumunu en ciddi takip eden kulüpler olarak öne çıktığı iddia edildi.
Transfermarkt verilerine göre Souffian El Karouani'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro.
Faslı futbolcu bu sezon Utrecht formasını 38 maçta giyerken 3 gol 16 asistlik performans gösterdi.
