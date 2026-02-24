CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Juventus maçı için dev prim! Yönetim kesenin ağzını açtı

Galatasaray'dan Juventus maçı için dev prim! Yönetim kesenin ağzını açtı

Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda 5-2 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Juventus ile karşılaşacak olan Galatasaray'da yönetim, tur için tarihi bir prim belirledi. İşte o rakam... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 11:41
Galatasaray'dan Juventus maçı için dev prim! Yönetim kesenin ağzını açtı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray çarşamba günü TSİ 23.00'te deplasmanda İtalyan ekibi Juventus ile karşılaşacak.

Galatasaray'dan Juventus maçı için dev prim! Yönetim kesenin ağzını açtı

Sarı-kırmızılılar, İstanbul'da oynanan ilk maçı 5-2'lik skorla kazandı.

Galatasaray'dan Juventus maçı için dev prim! Yönetim kesenin ağzını açtı

Aslan, siyah-beyazlılar karşısında alacağı her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra en az 2 farkla yenilmesi durumunda da adını son 16 turuna yazdıracak.

Galatasaray'dan Juventus maçı için dev prim! Yönetim kesenin ağzını açtı

Juventus 3 farkla kazanırsa müsabaka uzatmalara gidecek, burada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışları turu geçecek takımı belirleyecek. Cimbom 4 farkla kaybederse Avrupa kupalarına veda edecek.

Galatasaray'dan Juventus maçı için dev prim! Yönetim kesenin ağzını açtı

Galatasaray, bu turu geçmesi durumunda Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek.

Galatasaray'dan Juventus maçı için dev prim! Yönetim kesenin ağzını açtı

Juventus'u elemesi halinde son 16'ya kalacak Galatasaray'a UEFA'dan 11 milyon Euro play-off bonusu gelecek.

Galatasaray'dan Juventus maçı için dev prim! Yönetim kesenin ağzını açtı

Sabah'ın haberine göre; Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında 1 milyon Euro galibiyet primi ödeyen yönetim, turun ödülünü 2 milyon Euro olarak belirledi.

Galatasaray'dan Juventus maçı için dev prim! Yönetim kesenin ağzını açtı

RAMS Park'taki karşılaşmada 5-2'lik görkemli bir galibiyete imza atan sarı-kırmızılı futbolcular, kritik deplasmanda da hata yapmadan hedefe ulaşmayı hedefliyor.

Galatasaray'dan Juventus maçı için dev prim! Yönetim kesenin ağzını açtı

Takımını rehavet konusunda uyaran teknik direktör Okan Buruk'un, "İstanbul'da çok güzel bir galibiyet aldık. Ancak sevinebilmemiz için önce turu geçmeliyiz. Dikkatli olmazsak cezayı keserler. Hatasız ve birbirinize yardım ederek oynamak zorundasınız" diyerek uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Galatasaray'dan Juventus maçı için dev prim! Yönetim kesenin ağzını açtı

Galatasaray, turu geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz temsilcileri Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.

F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası...
Çağrı Balta imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
MHP lideri Devlet Bahçeli'den MEB'e tebrik 168 kafaya tepki: Ramazan genelgesinin neresi yanlış!
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray Juventus'un yıldızını istiyor!
G.Saray'a 23'lük orta saha! Bonservisi dudak uçuklattı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Opet'in rakibi Spar Girona! Fenerbahçe Opet'in rakibi Spar Girona! 11:19
Göztepe'nin sıkıntısı! Göztepe'nin sıkıntısı! 11:12
Çağrı Balta imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları Çağrı Balta imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları 11:10
Ezeli rakiplerden El Karouani kapışması! Ezeli rakiplerden El Karouani kapışması! 10:46
G.Saray Juventus'un yıldızını istiyor! G.Saray Juventus'un yıldızını istiyor! 10:42
Inter-Bodo Glimt maçı hangi kanalda? Inter-Bodo Glimt maçı hangi kanalda? 10:37
Daha Eski
F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası... F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası... 09:26
Galatasaray, Juventus rövanş maçı! Galatasaray, Juventus rövanş maçı! 09:31
Trio son noktayı koydu! F.Bahçe'nin penaltı beklediği pozisyon... Trio son noktayı koydu! F.Bahçe'nin penaltı beklediği pozisyon... 09:33
Sara için flaş transfer iddiası! G.Saray'ın istediği rakam... Sara için flaş transfer iddiası! G.Saray'ın istediği rakam... 09:43
Efeler Ligi'nde 21. hafta! Efeler Ligi'nde 21. hafta! 09:43
Alperen triple-double’ı kaçırdı! Houston evinde kazandı Alperen triple-double’ı kaçırdı! Houston evinde kazandı 09:54