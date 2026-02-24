Galatasaray'dan Juventus maçı için dev prim! Yönetim kesenin ağzını açtı
Son dakika Galatasaray haberleri: Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda 5-2 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Juventus ile karşılaşacak olan Galatasaray'da yönetim, tur için tarihi bir prim belirledi. İşte o rakam... (GS spor haberi)
Juventus 3 farkla kazanırsa müsabaka uzatmalara gidecek, burada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışları turu geçecek takımı belirleyecek. Cimbom 4 farkla kaybederse Avrupa kupalarına veda edecek.
Galatasaray, bu turu geçmesi durumunda Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek.
Juventus'u elemesi halinde son 16'ya kalacak Galatasaray'a UEFA'dan 11 milyon Euro play-off bonusu gelecek.
Sabah'ın haberine göre; Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında 1 milyon Euro galibiyet primi ödeyen yönetim, turun ödülünü 2 milyon Euro olarak belirledi.
RAMS Park'taki karşılaşmada 5-2'lik görkemli bir galibiyete imza atan sarı-kırmızılı futbolcular, kritik deplasmanda da hata yapmadan hedefe ulaşmayı hedefliyor.
Takımını rehavet konusunda uyaran teknik direktör Okan Buruk'un, "İstanbul'da çok güzel bir galibiyet aldık. Ancak sevinebilmemiz için önce turu geçmeliyiz. Dikkatli olmazsak cezayı keserler. Hatasız ve birbirinize yardım ederek oynamak zorundasınız" diyerek uyarılarda bulunduğu öğrenildi.
