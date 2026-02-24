CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Newcastle United-Karabağ maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Newcastle United-Karabağ maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Devler Ligi’nde play-off heyecanı, İngiltere’nin kuzeyinde turun galibini resmileştiriyor. Bakü’deki ilk maçta rakibini 6-1 mağlup ederek tarihinin en farklı Avrupa galibiyetlerinden birini alan Newcastle United, sahasında Karabağ’ı ağırlıyor. Eddie Howe’un öğrencileri, hafta sonu Manchester City karşısında alınan mağlubiyeti bu maçla unutturup Avrupa’daki yürüyüşünü sürdürmeyi hedeflerken; Gurban Gurbanov’un Karabağ’ı ise imkansız bir geri dönüşten ziyade onurlu bir veda ve prestij peşinde. İlk maçta dört golle yıldızlaşan Gordon’un ardından bu gece rotasyonun ağırlıkta olması bekleniyor. Peki Newcastle United-Karabağ maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 10:04
Newcastle United-Karabağ maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Newcastle United-Karabağ maçını canlı takip etmek için tıklayın...

St. James' Park Stadyumu'ndaKİ rövanş mücadelesini İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Ev sahibi Newcastle United'da ilk maçın skor avantajı sayesinde teknik direktör Eddie Howe'un geniş bir rotasyon yapması bekleniyor. Sakatlıkları bulunan Bruno Guimaraes, Sven Botman ve cezalı Malick Thiaw gibi isimlerin yokluğunda William Osula ve Alex Murphy gibi genç yeteneklerin ilk 11'de şans bulması muhtemel. Konuk ekip Karabağ cephesinde ise ilk maçta takımın tek golünü atan Elvin Cafarquliyev ve hücumun kilit ismi Zubir, İngiliz savunmasını bir kez daha zorlamaya çalışacak. Premier Lig'in fizik gücü ile Azerbaycan temsilcisinin teknik oyununun buluşacağı bu geceye dair tüm detayları sizler için derledik...

Newcastle United-Karabağ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Newcastle United-Karabağ maçı, 24 Şubat Salı günü oynanacak. St. James' Park'taki karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Newcastle United-Karabağ MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu.rövanş maçı kapsamında oynanacak mücadele, TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Newcastle United-Karabağ MUHTEMEL 11'LER

Newcastle United: Ramsdale; Trippier, Botman, Burn, A. Murphy; Willock, Tonali, Joelinton; J. Murphy, Osula, Barnes

Karabağ: Kochalski; Silva, Bolt, Huseynov, Medina, Cafarquliyev; Jankovic, Bicalho; Montiel, Duran, Zubir

Newcastle United-Karabağ MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR

ASpor CANLI YAYIN

