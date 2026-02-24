Bayer Leverkusen-Olympiakos maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bayer Leverkusen-Olympiakos maçını canlı takip etmek için tıklayın...

BayArena'daki kritik rövanş mücadelesini İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Ev sahibi Leverkusen'de kaleci Mark Flekken ve sakatlıkları süren Nathan Tella ile Eliesse Ben Seghir forma giyemeyecek; ancak ilk maçın kahramanı Patrik Schick ve asistleriyle fark yaratan Alejandro Grimaldo sahada olacak. Konuk ekip Olympiakos cephesinde ise tüm umutlar golcü Ayoub El Kaabi ve yaratıcı ayak Daniel Podence üzerinde. Alman ekiplerine karşı deplasmanda zorlanan ancak Avrupa kupalarında her zaman dirençli bir görüntü çizen kırmızı-beyazlılar, maça erken bir golle başlayıp baskı kurmanın hesaplarını yapıyor. İşte Bayer Leverkusen-Olympiakos randevusuna dair tüm detaylar...

Bayer Leverkusen-Olympiakos MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayer Leverkusen-Olympiakos maçı, 24 Şubat Salı günü oynanacak. BayArena'daki karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Bayer Leverkusen-Olympiakos MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu.rövanş maçı kapsamında oynanacak mücadele, TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bayer Leverkusen-Olympiakos MUHTEMEL 11'LER

Bayer Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Vazquez, Palacios, Garcia, Grimaldo; Maza, Poku; Schick

Olympiakos: Tzolakis; Costinha, Retsos, Biancone, Ortega; Hezze, Mouzakitis; Martins, Taremi, Podence; El Kaabi

Bayer Leverkusen-Olympiakos MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR