Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Inter-Bodo Glimt maçı izle | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Devler Ligi’nde play-off heyecanı, San Siro’nun büyülü atmosferinde bir 'hayatta kalma' mücadelesine sahne oluyor. İlk maçta rakibine 3-1 yenilerek herkesi şaşırtan Inter, sahasında Norveç temsilcisi Bodo Glimt’i ağırlıyor. Cristian Chivu yönetimindeki ev sahibi, ilk maçın şokunu üzerinden atıp en az iki farklı kazanarak maçı uzatmalara taşımayı, üç farklı galibiyetle ise doğrudan turu geçmeyi planlıyor. Ancak Manchester City ve Atletico Madrid gibi devleri dize getiren Kjetil Knutsen’in öğrencileri, bu kez Milano’da bir başka tarih yazarak dev bir sürprizi tamamlamak niyetinde. Peki Inter-Bodo Glimt maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 10:37
Inter-Bodo Glimt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Giuseppe Meazza Stadyumu'ndaki kritik rövanş mücadelesini İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Ev sahibi Inter'de ilk maçta sakatlanan kaptan Lautaro Martinez'in yokluğu hücum hattında büyük bir gedik açtı. Gözler, hücumda tüm sorumluluğu üstlenecek olan Marcus Thuram ve genç yetenek Pio Esposito'da ve temsilcimiz Hakan Çalhanoğlu'nda olacak. Konuk ekip Bodo Glimt cephesinde ise ilk maçta bir gol ve iki asistle yıldızlaşan Kasper Hogh ile Jens Petter Hauge, Inter savunmasının boşluklarını kollayacak. İşte karşılaşmanın tüm detayları...

Inter-Bodo Glimt MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Inter-Bodo Glimt maçı, 24 Şubat Salı günü oynanacak. San Siro'daki karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Inter-Bodo Glimt MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu.rövanş maçı kapsamında oynanacak mücadele, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Inter-Bodo Glimt MUHTEMEL 11'LER

Inter: Yaz; Bisseck, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito

Bodo Glimt: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge

Inter-Bodo Glimt MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR

