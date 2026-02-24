Inter-Bodo Glimt maçı izle | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Inter-Bodo Glimt maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Giuseppe Meazza Stadyumu'ndaki kritik rövanş mücadelesini İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Ev sahibi Inter'de ilk maçta sakatlanan kaptan Lautaro Martinez'in yokluğu hücum hattında büyük bir gedik açtı. Gözler, hücumda tüm sorumluluğu üstlenecek olan Marcus Thuram ve genç yetenek Pio Esposito'da ve temsilcimiz Hakan Çalhanoğlu'nda olacak. Konuk ekip Bodo Glimt cephesinde ise ilk maçta bir gol ve iki asistle yıldızlaşan Kasper Hogh ile Jens Petter Hauge, Inter savunmasının boşluklarını kollayacak. İşte karşılaşmanın tüm detayları...

Inter-Bodo Glimt MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Inter-Bodo Glimt maçı, 24 Şubat Salı günü oynanacak. San Siro'daki karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Inter-Bodo Glimt MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu.rövanş maçı kapsamında oynanacak mücadele, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Inter-Bodo Glimt MUHTEMEL 11'LER

Inter: Yaz; Bisseck, Akanji, Bastoni; Henrique, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito

Bodo Glimt: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge

Inter-Bodo Glimt MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR