Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Çağrı Balta'da mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe Çağrı Balta'da mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini reddeden ve Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Çağrı Balta, sarı-lacivertli takıma transfer olmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, genç futbolcunun transferi için sarı-kırmızılılara ödeyeceği rakam ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 11:10 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 11:14
Fenerbahçe Çağrı Balta'da mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Galatasaray'ın eski yıldızı Hakan Balta'nın oğlu olan ve sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen Çağrı Balta, kendisine yapılan yeni sözleşme teklifini kabul etmedi.

Fenerbahçe Çağrı Balta'da mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Bu sezon 3 maçta oynama garantisi isteyen genç futbolcunun bu talebi, sarı-kırmızılılar tarafından kabul görmedi.

Fenerbahçe Çağrı Balta'da mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamayan 17 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Çağrı Balta'da mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Yaşanan süreç sonrası Balta ailesinin avukatı açıklama yapmış ve Çağrı Balta'nın Galatasaray'la idmanlara çıkmayacağını belirtmişti.

Fenerbahçe Çağrı Balta'da mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de geçtiğimiz günlerde Çağrı Balta'nın durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Çağrı Balta'da mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Özbek, "Bu konuyla ilgili açıklamalarımızı yaptık. Dolayısıyla bu açıklamalar çerçevesinde sabit duruyoruz. Onun dışında söylemek istediğim başka bir şey yok. Hakan Balta bizim önemli oyuncumuzdu. Kaptanlığımızı yapmış birisi. Oğlu bizim oyuncumuz. Yapmış olduğumuz açıklama yeterlidir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Çağrı Balta'da mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında polemiklere neden olan genç futbolcu Çağrı Hakan Balta ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe Çağrı Balta'da mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Habertürk'ün haberine göre, Sarı-kırmızılı kulübün altyapısında forma giyen genç oyuncu, önceki gün Florya'daki tesislerden tüm eşyalarını alarak ayrıldı.

Fenerbahçe Çağrı Balta'da mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Çağrı Balta'nın kısa süre içinde Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe Çağrı Balta'da mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Ayrıca transferin gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertli kulübün Galatasaray'a yetiştiricilik bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe Çağrı Balta'da mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe'nin, genç oyuncu 18 yaşına bastığında Galatasaray'a yaklaşık 3-4 milyon TL yetiştiricilik bedeli ödeyeceği ve ayrıca futbolcunun bir sonraki transferinden yüzde 10 pay vereceği ifade ediliyor.

