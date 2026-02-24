Fenerbahçe Çağrı Balta'da mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini reddeden ve Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Çağrı Balta, sarı-lacivertli takıma transfer olmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, genç futbolcunun transferi için sarı-kırmızılılara ödeyeceği rakam ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 11:10 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 11:14
Yaşanan süreç sonrası Balta ailesinin avukatı açıklama yapmış ve Çağrı Balta'nın Galatasaray'la idmanlara çıkmayacağını belirtmişti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de geçtiğimiz günlerde Çağrı Balta'nın durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Özbek, "Bu konuyla ilgili açıklamalarımızı yaptık. Dolayısıyla bu açıklamalar çerçevesinde sabit duruyoruz. Onun dışında söylemek istediğim başka bir şey yok. Hakan Balta bizim önemli oyuncumuzdu. Kaptanlığımızı yapmış birisi. Oğlu bizim oyuncumuz. Yapmış olduğumuz açıklama yeterlidir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında polemiklere neden olan genç futbolcu Çağrı Hakan Balta ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Habertürk'ün haberine göre, Sarı-kırmızılı kulübün altyapısında forma giyen genç oyuncu, önceki gün Florya'daki tesislerden tüm eşyalarını alarak ayrıldı.
Çağrı Balta'nın kısa süre içinde Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Ayrıca transferin gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertli kulübün Galatasaray'a yetiştiricilik bedeli ödeyecek.
Fenerbahçe'nin, genç oyuncu 18 yaşına bastığında Galatasaray'a yaklaşık 3-4 milyon TL yetiştiricilik bedeli ödeyeceği ve ayrıca futbolcunun bir sonraki transferinden yüzde 10 pay vereceği ifade ediliyor.
