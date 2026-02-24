CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Özbelsan Sivasspor ligde 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı!

Özbelsan Sivasspor ligde 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı!

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor'u 4-1 yenen Özbelsan Sivasspor, uzun süre sonra galibiyet aldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 10:06
Özbelsan Sivasspor ligde 5 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı!

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında 23 Şubat'ta konuk ettiği Sakaryaspor'u 4-1 yenen Özbelsan Sivasspor, ligde 5 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Son olarak ligin 21. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 5 lig maçında galip gelemedi.

Ligin 22. haftasında sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kalan Sivas temsilcisi, 23. haftada ise deplasmanda Atko Grup Pendikspor ile golsüz berabere kaldı.

24. haftada konuk olduğu SMS Grup Sarıyerspor'a 1-0 kaybeden kırmızı-beyazlılar, 25. haftada evinde İmaj Altyapı Vanspor ile 3-3 berabere kaldı.

Ligin 26. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Sivas temsilcisi 23 Şubat'ta ise sahasında Sakaryaspor'u 4-1 mağlup ederek galibiyet hasretini sonlandırdı.

Sivas temsilcisi, ligde geride kalan 27 haftalık bölümde 8'er galibiyet ve mağlubiyet ile 11 beraberlik alarak 35 puan topladı.

Sivasspor, ligin 28. haftasında 1 Mart Pazar günü saat 13.30'da deplasmanda Serikspor ile karşılaşacak.

G.Saray'dan açıklama geldi! Osimhen'in maaşı...
Sara için flaş transfer iddiası! G.Saray'ın istediği rakam...
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Uyuşturucu partilerinin torbacısı CİO'nun kimliği ortaya çıktı: Gürkan Kahramanoğlu için kırmızı bülten talebi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'ya Kerem Aktürkoğlu önerisi!
Trio son noktayı koydu! F.Bahçe'nin penaltı beklediği pozisyon...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Efeler Ligi'nde 21. hafta! Efeler Ligi'nde 21. hafta! 09:43
Sara için flaş transfer iddiası! G.Saray'ın istediği rakam... Sara için flaş transfer iddiası! G.Saray'ın istediği rakam... 09:43
Trio son noktayı koydu! F.Bahçe'nin penaltı beklediği pozisyon... Trio son noktayı koydu! F.Bahçe'nin penaltı beklediği pozisyon... 09:33
Galatasaray, Juventus rövanş maçı! Galatasaray, Juventus rövanş maçı! 09:31
F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası... F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası... 09:26
Tedesco'ya Kerem Aktürkoğlu önerisi! Tedesco'ya Kerem Aktürkoğlu önerisi! 08:58
Daha Eski
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:08
F.Bahçe evinde berabere kaldı! F.Bahçe evinde berabere kaldı! 01:08
Talisca'dan korkutan görüntü! Maç sonu... Talisca'dan korkutan görüntü! Maç sonu... 01:08
G.Saray'ın hedefindeki ismin talipleri artıyor! G.Saray'ın hedefindeki ismin talipleri artıyor! 01:08
G.Saraylı futbolculardan F.Bahçe'ye gönderme! G.Saraylı futbolculardan F.Bahçe'ye gönderme! 01:09
Tedesco: Golü de bulduk ama... Tedesco: Golü de bulduk ama... 01:09