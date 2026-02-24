FENERBAHÇE HABERLERİ - Tedesco'ya Kerem Aktürkoğlu önerisi!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki heyecan dolu mücadele son dakikadaki karşılıklı gollerle 1-1 beraberlikle sona erdi. Mücadelenin ardından Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Tedesco'yu eleştirirken İtalyan çalıştırıcıya Kerem Aktürkoğlu hakkında öneride bulundu. İşte Üründül'un yazısı... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 08:58
"Fenerbahçe dün gece son anlarda eline geçirdiği çok önemli galibiyet fırsatını koruyamayarak ligde bir beraberliğe daha imza attı."

"Ama bu beraberlik çok önemli bir kayıptı. İlk yarı zaten boşa geçti. Sadece bir korner atılmış, bir yarım pozisyon var."

"Üstelik de Ederson'un kurtardığı çok net bir tehlike. İkinci devre hemen hemen tek kale oynandı. Yine de üretkenlik yeterince yoktu."

"Sonra uzatma dakikalarında tam skor avantajı yakalanmışken, 10 kişilik takımdan yenen gol şok etkisi yarattı."

"Şimdi gelelim genel gözlemlerime; Tedesco, o kadar büyük yanlışlar yapıyor ki inanılır gibi değil… Nottingham maçından sonra TRT'deki programımda kendisini yoğun bir şekilde eleştirdim."

"Eğer Talisca, Asensio ve Kante birlikte oynarlarsa Kasımpaşa karşılaşması da çok zor geçer, puan kaybı olur" dedim."

"Çok önemli bir yanlış var. Talisca'dan santrfor olmaz. Bunu ben değil herkes söylüyor. Dün yine hiçbir şey yapmadı."

"Eğer genç santrforuna güvenmiyorsan ki olabilir, kendisine sorulması lazım, "Milli takımımızın santrforu kim!" Tamam nokta santrfor değil ama Kerem Aktürkoğlu oynar. İkinci stoper sakatlanıyor, Mert Müldür'ün girmesi gerekirken oyuna Kante'yi alıyor."

"Aslında Mert'in orjininde stoperlik de var. Mourinho'nun zamanında bile çok defa bu bölgede oynadı. Sonra bana göre takımın en iyisi Levent'i oyundan çıkardı."

"Bu da büyük hata… Bir son sözüm de Musaba'ya; 1.5 ay içinde İstanbul'da, Samsun'daki Musaba'nın dublörü oynuyor!"

"Bu gidişatla Fenerbahçe'nin Avrupa kulvarından sonra ligde de işini hiç kolay görmüyorum. Tedesco'nun büyük yanlışları ve sakatlıklar da cabası."

"Sarsaklığın zirvesi"
Çakar'dan Tedesco'ya şok eleştiri! "Hoca değil"
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
