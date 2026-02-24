CANLI SKOR ANA SAYFA
Voleybol Efeler Ligi'nde 21. hafta maçları oynanacak!

Voleybol Efeler Ligi'nde 21. hafta maçları oynanacak!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 21. hafta karşılaşmaları oynanacak. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 09:43
Voleybol Efeler Ligi'nde 21. hafta maçları oynanacak!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 21. hafta karşılaşmaları, 25 Şubat'ta ve 26 Şubat Perşembe günü yapılacak.

LİGDE 21. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI ŞÖYLE:

25 Şubat'ta:

14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Spor Toto (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

15.00 Halkbank-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Gaziantep Gençlikspor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Şahinbey)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)

16.00 Altekma-Gebze Belediyespor (TVF Atatürk)

26 Şubat Perşembe:

20.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel Voleybol)

NOT: Cizre Belediyespor'un 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmesi sonucu İstanbul Gençlikspor, haftayı maç yapmadan geçecek.

