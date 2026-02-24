CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA Alperen Şengün triple-double’ı kaçırdı! Houston evinde farklı kazandı

Alperen Şengün triple-double’ı kaçırdı! Houston evinde farklı kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets sahasında Utah Jazz'ı 125-105 mağlup etti. Alperen Şengün mücadelede triple-double'a göz kırptı. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 09:54
Alperen Şengün triple-double’ı kaçırdı! Houston evinde farklı kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Utah Jazz'ı 125-105 mağlup etti.

Toyota Center'da oynanan maçta, Jabari Smith Jr. 31 sayı, 9 ribaunt, Amen Thompson 20 sayı, 7 ribauntla galibiyete katkı sağladı. Kevin Durant 18 sayı kaydederken, Alperen Şengün 16 sayı, 9 ribaunt, 9 asistle "triple double"a çok yaklaştı.

Üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Jazz'da, Lauri Markkanen 29, kenardan gelen Brice Sensabaugh 26 sayıyla oynadı.

Jazz forveti Vince Williams Jr, ikinci çeyrekte sol dizinden sakatlanarak maça devam edemedi.

SPURS'TEN ÜST ÜSTE 9. GALİBİYET

San Antonio Spurs, Detroit Pistons'ı 114-103 yenerek galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

Little Caesars Arena'da oynanan maçta, Victor Wembanyama 21 sayı, 17 ribaunt, 6 blok, Devin Vassell 28 sayıyla takımlarını sırtladı.

Beş maçlık galibiyet serisi sona eren Doğu Konferansı lideri Pistons'ta ise Jalen Duren 25 sayı, 14 ribauntla en skorer isim olurken, 26 şutun 21'ini kaçıran Cade Cunningham maçı 16 sayı, 10 asistle tamamladı.

