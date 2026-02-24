CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Partizan'ı konuk edecek!

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Partizan'ı konuk edecek!

EuroLeague 29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Partizan ekibini ağırlayacak. İşte detaylar...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 10:28
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Partizan'ı konuk edecek!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 29. hafta mücadelesinde 25 Şubat'ta Sırbistan'ın Partizan ekibini ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Ligde oynadığı 27 maçta 20 galibiyet elde eden sarı-lacivertli ekip lider konumda yer alıyor. Partizan ise 28 maçta 9 galibiyet, 19 mağlubiyetlik performansıyla 20 takımlı ligde 19. sırada bulunuyor.

Son 7 maçından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, deplasmandaki son 3 karşılaşmayı ise kazandı.

Sezonun ilk yarısında Sırbistan'da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, 99-87 galip tamamlamıştı.

G.Saray'a 23'lük orta saha! Bonservisi dudak uçuklattı
F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası...
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Uyuşturucu partilerinin torbacısı CİO'nun kimliği ortaya çıktı: Gürkan Kahramanoğlu için kırmızı bülten talebi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sara için flaş transfer iddiası! G.Saray'ın istediği rakam...
Tedesco'ya Kerem Aktürkoğlu önerisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a 23'lük orta saha! Bonservisi dudak uçuklattı G.Saray'a 23'lük orta saha! Bonservisi dudak uçuklattı 10:16
Özbelsan Sivasspor'da galibiyet hasreti bitti! Özbelsan Sivasspor'da galibiyet hasreti bitti! 10:06
Newcastle United-Karabağ maçı detayları! Newcastle United-Karabağ maçı detayları! 10:04
G.Saray'dan açıklama geldi! Osimhen'in maaşı... G.Saray'dan açıklama geldi! Osimhen'in maaşı... 10:01
Alperen triple-double’ı kaçırdı! Houston evinde kazandı Alperen triple-double’ı kaçırdı! Houston evinde kazandı 09:54
Efeler Ligi'nde 21. hafta! Efeler Ligi'nde 21. hafta! 09:43
Daha Eski
Tedesco: Golü de bulduk ama... Tedesco: Golü de bulduk ama... 01:09
G.Saray'dan flaş paylaşım: Hangisi ofsayt? G.Saray'dan flaş paylaşım: Hangisi ofsayt? 01:09
F.Bahçe'de yıldız isim 3 hafta yok! F.Bahçe'de yıldız isim 3 hafta yok! 01:09
"Sarsaklığın zirvesi" "Sarsaklığın zirvesi" 08:39
Atletico Madrid-Club Brugge maç bilgileri! Atletico Madrid-Club Brugge maç bilgileri! 08:39
Çakar'dan Tedesco'ya şok eleştiri! "Hoca değil" Çakar'dan Tedesco'ya şok eleştiri! "Hoca değil" 08:49