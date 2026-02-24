CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray yeni yıldızını Parma'da buldu! Dünya devleri de istiyor

Galatasaray yeni yıldızını Parma'da buldu! Dünya devleri de istiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların Serie A ekibi Parma forması giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgilendiği öne sürüldü. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 10:17
Galatasaray yeni yıldızını Parma'da buldu! Dünya devleri de istiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray, sezonun en iyi futbollarından birini sergilemişti.

Galatasaray yeni yıldızını Parma'da buldu! Dünya devleri de istiyor

Ancak Trendyol Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor'a karşı 2-0'lık skorla yenik ayrılan sarı-kırmızılılar, ligdeki avantajını kaybetse de, gözler Devler Ligi'nde oynanacak rövanşa çevrildi.

Galatasaray yeni yıldızını Parma'da buldu! Dünya devleri de istiyor

Cimbom, RAMS Park'ta yakaladığı avantajı koruyarak, çarşamba günü Torino'dan turla dönmeyi hedefliyor.

Galatasaray yeni yıldızını Parma'da buldu! Dünya devleri de istiyor

Öte yandan Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray yeni yıldızını Parma'da buldu! Dünya devleri de istiyor

Yaz transfer döneminde Lemina'nın ilerleyen yaşı sebebiyle orta sahaya bir ekleme daha yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılıların gündemine Parma forması giyen 23 yaşındaki Belçikalı yıldız Mandela Keita gelmişti.

Galatasaray yeni yıldızını Parma'da buldu! Dünya devleri de istiyor

Het Laatste Nieuws'da yer alan habere göre, Belçikalı futbolcunun son dönemde yükselen performansı ile beraber taliplerinin arttığı iddia edildi.

Galatasaray yeni yıldızını Parma'da buldu! Dünya devleri de istiyor

Haberde, Galatasaray'ın yanı sıra Premier Lig ekipleri Tottenham, Aston Villa, Brenford ile beraber Serie A devi Napoli'nin de transfer için devreye girdiği belirtildi.

Galatasaray yeni yıldızını Parma'da buldu! Dünya devleri de istiyor

Parma'nın Mandela Keita için 25 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu da öne sürüldü.

Galatasaray yeni yıldızını Parma'da buldu! Dünya devleri de istiyor

Ayrıca Belçika Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy göstermek isteyen genç futbolcunun şu an için sadece futboluna odaklandığı ve transfer durumunu Dünya Kupası'ndan sonra değerlendirmek istediği aktarıldı.

Galatasaray yeni yıldızını Parma'da buldu! Dünya devleri de istiyor

2023 yılında Belçika Milli Takımı ilk kez Domenico Tedesco tarafından çağrılan Keita, 1 maçta milli formayı terletti. Daha sonraki dönemde ise milli formayı giyme şansı bulamadı.

Galatasaray yeni yıldızını Parma'da buldu! Dünya devleri de istiyor

Parma ile mevcut sözleşmesi 2029 yılında sona erecek Mandela Keita'nın, Transfermarkt verilerine göre 12 milyon Euro değeri bulunuyor.

Tedesco'ya Kerem Aktürkoğlu önerisi!
Trio son noktayı koydu! F.Bahçe'nin penaltı beklediği pozisyon...
