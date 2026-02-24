CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Göztepe'nin yeni hücumcularından ses yok!

Göztepe, ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği hücum oyuncuları ile ne gol atabildi ne asist yapabildi. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 11:13
Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'a deplasmanda 4-0 yenilip 5'inci sıraya gerileyen Göztepe'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği hücum oyuncuları şu ana kadar takıma katkı sağlayamadı. Sarı-kırmızılılar Brezilyalı golcüler Guilherme Luiz ve Jeferson'un (Jeh) yanı sıra ofansif orta saha oyuncuları Alexis Antunes ile Filip Krastev'i renklerine bağlarken, 4 oyuncu da ne gol atabildi ne asist yapabildi.

İzmir temsilcisi ara dönemde ilk olarak İsviçreli orta saha Antunes'le sözleşme imzaladı. İsviçre'nin Servette takımından transfer edilen 25 yaşındaki oyuncu gelir gelmez sakatlık yaşadı. Yaklaşık 4 hafta takımdan uzak kalan Antunes son iki maçta görev aldı. İç sahada 0-0 sona eren Kayserispor müsabakasında 56'ncı dakikada oyuna giren Antunes, Beşiktaş deplasmanında da 58'inci dakikada oyuna dahil oldu. Toplam 68 dakika sahada kalan İsviçreli skor üretemedi.

BREZİLYALILAR SUSKUN

Göztepe'nin Brezilya Serie A ekibi Ceara takımından getirdiği forvet Luiz ikisi ilk 11 olmak üzere 6 maça çıktı. Toplam 154 dakika oynayan 20 yaşındaki futbolcu da gol katkısı koyamadı. Sarı-kırmızılıların diğer Brezilyalı forveti Jeferson (Jeh) ise Seri C takımı Ponte Preta'dan geldi. 24 yaşındaki Jeferson 5 maçta 108 dakika görev alıp hiç ilk 11'de sahaya çıkmadı. Jeferson, önceki hafta Kayserispor maçında sakatlığından dolayı oynayamadı.

KRASTEV ÜRETEMEDİ

Beşiktaş'a 5+1 milyon Euro'ya satılıp son maçta eski takımı Göztepe'ye gol atan Beninli on numara Junior Olaitan'ın yerine alınan Filip Krastev de şu ana kadar kendini gösteremedi. Belçika ekibi Lommel'den satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiralanan 24 yaşındaki Bulgar orta saha 3 karşılaşmaya çıktı. Sahada 126 dakika kalan Krastev de üretken bir görüntü ortaya koyamadı. Krastev, Levski Sofya'da şimdiki teknik direktör Stanimir Stoilov'la beraber çalıştı.

