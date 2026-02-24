İtalyanlar duyurdu: Galatasaray Juventus'un yıldızını istiyor!
Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına şimdiden hız verdi. İtalyan basınında yer alan habere göre; Sarı-kırmızılıların, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi olan Juventus'un yıldız orta sahasını gündemine aldığı ve yaz döneminde şartları zorlamaya hazırlandığı belirtildi. İşte transferin detayları... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 10:42
La Gazzetta dello Sport'un aktardığı bilgilere göre, ocak ayında sonuçsuz kalan girişimin ardından Galatasaray'ın yaz ayları için yeni bir teklif hazırlığında olduğu belirtildi.
Hollandalı oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu performansın da bu ilgiyi artırdığı ifade edildi.
Teun Koopmeiners, 5-2 biten ilk maçta Juventus adına golleri atan isim olmuştu.
58 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU!
Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro civarında gösterilen Koopmeiners, kariyerine AZ Alkmaar altyapısında başladı ve A takıma yükseldikten sonra kaptanlık görevini üstlendi.
2021 yazında yaklaşık 14 milyon Euro bedelle Atalanta'ya transfer olan başarılı orta saha, burada merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında forma giydi.
2024 yazında ise yaklaşık 58 milyon Euro bonservisle Juventus'un yolunu tuttu.
İtalyan ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcu, Hollanda Milli Futbol Takımı formasını da 25 kez terletti.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.