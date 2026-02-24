CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de stoper sıkıntısı! Tedesco o isimlere görev verecek

Fenerbahçe'de stoper sıkıntısı! Tedesco o isimlere görev verecek

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, zirve yarışında iki puan bırakırken sakatlık haberleriyle de sarsıldı. Sarı-lacivertlilerde stoper bölgesinde yaşanan eksiklerin ardından teknik direktör Domenico Tedesco kararını verdi. İtalyan çalıştırıcının, savunmanın göbeğinde görev vereceği isimleri belirledi.

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 12:46
Fenerbahçe'de stoper sıkıntısı! Tedesco o isimlere görev verecek

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maça ilk 11'de başlayan iki stoperi Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde sakatlanarak oyundan çıktı.

Fenerbahçe'de stoper sıkıntısı! Tedesco o isimlere görev verecek

Bu sakatlıkların ardından sarı-lacivertli ekibin kadrosunda mevkisi stoper olan iki genç isim Yiğit Efe Demir ve Kamil Efe Üregen kaldı.

Fenerbahçe'de stoper sıkıntısı! Tedesco o isimlere görev verecek

Sarı-lacivertli ekibin, Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçın 25'inci dakikasında Çağlar Söyüncü sağ arka adalesinden, 38'inci dakikasında Jayden Oosterwolde kasığından sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Fenerbahçe'de stoper sıkıntısı! Tedesco o isimlere görev verecek

Geçtiğimiz hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Nottingham Forest maçında ise Milan Skriniar sakatlanmıştı.

Fenerbahçe'de stoper sıkıntısı! Tedesco o isimlere görev verecek

Savunmadaki bu üç ismin sakatlanmasının ardından orijinal mevkisi stoper olan iki isim kaldı: Yiğit Efe Demir ve Kamil Efe Üregen.

Fenerbahçe'de stoper sıkıntısı! Tedesco o isimlere görev verecek

DURUMLARI KONTROLLERDEN SONRA BELLİ OLACAK

Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçın ilk yarısında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Bu iki futbolcunun sağlık durumları bugün çekilecek olan MR'ın ardından belli olacak.

Fenerbahçe'de stoper sıkıntısı! Tedesco o isimlere görev verecek

GUENDOUZI STOPER OYNADI

Fenerbahçe'nin Fransız orta sahası Matteo Guendouzi, Kasımpaşa maçının büyük bölümünde stoper oynadı.

Fenerbahçe'de stoper sıkıntısı! Tedesco o isimlere görev verecek

GUENDOUZI STOPER OYNADI

Fenerbahçe'nin Fransız orta sahası Matteo Guendouzi, Kasımpaşa maçının büyük bölümünde stoper oynadı. 38'inci dakikada Jayden Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından oyuna N'Golo Kante dahil oldu. Teknik direktör Domenico Tedesco bu değişikliğin ardından Matteo Guendouzi'yi stoper bölgesinde görevlendirdi.

Fenerbahçe'de stoper sıkıntısı! Tedesco o isimlere görev verecek

MERT MÜLDÜR STOPERE

Sarı-lacivertli ekipte, sakatlanan stoperlerin sahalara dönmesinin zaman alması durumunda stoper mevkisinde Mert Müldür'ün oynaması yüksek ihtimal olarak görülüyor.

Fenerbahçe'de stoper sıkıntısı! Tedesco o isimlere görev verecek

Savunmanın her bölgesinde görev yapabilen Mert Müldür'ün UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu Play-Off rövanşındaki Nottingham Forest maçında teknik direktör Domenico Tedesco'nun stoperde Yiğit Efe Demir'in yanındaki tercihi olması bekleniyor.

