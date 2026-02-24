Osimhen ile ilgili şoke eden iddia! "Durumu ciddi"
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, sağ dizinden ağrıları sebebiyle Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyememişti. Çizme basını, Nijeryalı santrforun sakatlık durumuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Bu turun ilk maçında Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, rövanş karşılaşmasında her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlubiyet halinde "Devler Ligi"nde son 16 takım arasına kalacak. Üç farklı mağlubiyette maç uzayacak, 4 veya daha farklı yenilgide ise Juventus turu geçecek.
Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna kalması durumunda İngiltere ekiplerinden Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.
İTALYA'DAN FLAŞ OSIMHEN İDDİASI!
Öte yandan Galatasaray'da, Tümosan Konyaspor maçında forma giymeyen Victor Osimhen ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia geldi.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Osimhen'in sakatlık durumunu gizlemeyi tercih ediyor.
Osimhen'in hafta sonu oynanan lig maçında küçük bir sakatlığı sebebiyle forma giyemediği belirtilse de durumun daha ciddi olduğu öne sürüldü.
Galatasaray'ın, Osimhen'in durumuyla ilgili gizem yarattığı ve Juventus'u korkutmak için herhangi bir resmi açıklama yapmadığı kaydedildi.
Ancak Nijeryalı yıldızın aldığı darbe sonrası dizinin hala ağrıdığı ve Juventus karşısında oynayıp oynamayacağına son dakikada karar verileceği belirtildi.
Hatta bazı söylentilere göre, Osimhen'in takımla İtalya'ya gideceği ancak bunun sadece Juventus'u korkutma amacıyla yapılacağı ve 27 yaşındaki santrforun kritik müsabakada forma giymeyeceği ifade edildi.
Bunun yanı sıra Osimhen iyileşmezse forvette Icardi ya da Barış Alper Yılmaz'ın forma giymesinin beklendiği vurgulandı.
