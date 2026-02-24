Fenerbahçe'de sakat oyuncuların durumu belli oldu! Ederson, Talisca, Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde’nin son durumları belli oldu. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 14:27 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 14:48
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde'nin son durumlarını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbolcularımız Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca, Ederson ve Jayden Oosterwolde'nin, dün oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında yaşadıkları sakatlıklar sonrası bugün MR görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tetkikler sonucunda;

•Futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde kısmi yırtık,

•Futbolcumuz Anderson Talisca'nın sol arka adalesinde kısmi yırtık,

•Futbolcumuz Ederson'un sol arka adalesinde zorlanma,

•Futbolcumuz Jayden Osterwolde'nin sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edilmiştir.

Oyuncularımızın tedavilerine başlanmış olup, süreçleri kulübümüz sağlık ekibi tarafından takip edilmektedir.

A Spor'un haberine göre, Ederson ve Oosterwolde yaklaşık 2 hafta, Anderson Talisca ve Çağlar Söyüncü ise 3-4 hafta forma giyemeyecek.

SKRINIAR VE ALVAREZ'İN SAKATLIKLARI SÜRÜYOR

Fenerbahçe'de Milan Skriniar, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Nottingham Forest ile oynanan maçta sakatlanmış ve sağ kasığında kısmi yırtık tespit açıklanmıştı. Sarı-lacivertlilerde ayak bileğinden sakatlanan Edson Alvarez ise geçtiğimiz günlerde ameliyat edilmişti.

