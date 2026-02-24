Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Folcarelli...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında sakatlanan Tim Jabol-Folcarelli'nin son durumunu açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 23. haftasında oynadığımız Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli'nin yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.