CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Folcarelli...

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Folcarelli...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, Gaziantep FK maçında sakatlanan Tim Jabol-Folcarelli'nin sol ayak dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 15:12 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 15:20
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Folcarelli...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında sakatlanan Tim Jabol-Folcarelli'nin son durumunu açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 23. haftasında oynadığımız Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli'nin yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Okan Buruk'un Juventus maçı 11'ini belirledi!
F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası...
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
CANLI | Başkan Erdoğan'dan HAVELSAN'daki törende önemli açıklamalar
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen ile ilgili şoke eden iddia! "Durumu ciddi"
Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi şok gelişme! Kenan Yıldız...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de sakat oyuncuların durumu belli oldu! F.Bahçe'de sakat oyuncuların durumu belli oldu! 14:27
Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi şok gelişme! Kenan Yıldız... Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi şok gelişme! Kenan Yıldız... 14:19
Kayserispor Norveçli teknik adam ile anlaştı! Kayserispor Norveçli teknik adam ile anlaştı! 13:42
G.Saray Juventus maçının hazırlıklarını tamamladı! G.Saray Juventus maçının hazırlıklarını tamamladı! 13:39
Osimhen ile ilgili şoke eden iddia! "Durumu ciddi" Osimhen ile ilgili şoke eden iddia! "Durumu ciddi" 13:28
İlknur Yalçın Türkiye Şampiyonu! İlknur Yalçın Türkiye Şampiyonu! 13:25
Daha Eski
Ezeli rakiplerden El Karouani kapışması! Ezeli rakiplerden El Karouani kapışması! 10:46
Çağrı Balta imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları Çağrı Balta imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları 11:10
Göztepe'nin sıkıntısı! Göztepe'nin sıkıntısı! 11:12
Fenerbahçe Opet'in rakibi Spar Girona! Fenerbahçe Opet'in rakibi Spar Girona! 11:19
G.Saray'dan rekor prim! Böyle rakam görülmedi G.Saray'dan rekor prim! Böyle rakam görülmedi 11:41
Montella'dan Juventus maçı öncesi Osimhen sözleri! Montella'dan Juventus maçı öncesi Osimhen sözleri! 12:19