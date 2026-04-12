Inter'den Como deplasmanında müthiş geri döüş: İşte maçın özeti

İtalya Serie A 32. hafta maçında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği lider Inter, deplasmanda Como'yu 2-0 geri düştüğü maçta 4-3'lük skorla mağlup etti. Inter'e galibiyeti getiren golleri 45+1 ve 49. dakikalarda Marcus Thuram, 58. ve 72. dakikalarda da Denzel Dumfries kaydetti.

Como'nun golleri ise 36. dakikada Alex Valle, 45. dakikada Nico Paz ve 89. dakikada penaltıdan Lucas da Cunha'dan geldi. Inter'de maça ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu 3. golde asist yaptı.

Bu galibiyetle puanını 75'e çıkaran Inter, en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını 9'a çıkardı. Como ise haftayı 58 puanla 5. sırada tamamladı.