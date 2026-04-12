Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Uğurcan Çakır: Kafamızı kaldırıp bu puan kaybını telafi etmeye çalışacağız

Galatasaray'da Uğurcan Çakır, 1-1 biten Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 22:49
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik 2 puan kaybetti. Sarı kırmızılıların file bekçisi Uğurcan Çakır mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır: "İstemediğimiz bir puan kaybı aslında. Maça iyi başlamıştık. İstediğimiz şeyleri sahaya yansıtıyorduk. İkinci yarı iyi performans sergileyemedik. Golü gördük kalemizde. Bir avantaj kaybettik. Kafamızı kaldırıp bu puan kaybını telafi etmeye çalışacağız."

"5 maç kaldı. Bütün maçları kazanmak istiyoruz. Her şey bizim elimizde. 2 puan öndeyiz. Avantaj kaybettik. Antrenmanlarda, sahada daha fazlasını vermeliyiz. Futbol ciddi bir oyun. Her an ciddi olmalısınız. Anları iyi oynamazsanız cezalandırılıyorsunuz. Bugün anları iyi oynayamadık. İnşallah kalan 5 maçı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz." dedi.

