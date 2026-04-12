Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybı yaşadı. Maçın ardından sarı-kırmızılı ekipte Abdülkerim Bardakcı, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 23:13
Abdülkerim Bardakcı: Taraftarımızdan özür dileriz

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik bir puan kaybı yaşadı. Maçın ardından sarı-kırmızılı ekipte Abdülkerim Bardakcı, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE BARDAKCI'NIN AÇIKLAMALARI

"İlk öncelikle içeride önemli bir puan kaybettik. Taraftarımızdan özür dileriz. Çok iyi desteklediler. Kötü oynadık. Yapacak bir şey yok. Tüm avantaj bizde. 2 puan öndeyiz. İçeride oynayacağız rakibimizle. Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Kimse merak etmesin. Fiziksel ve mental bir yorgunluk olabilir. Benim düşüncem, herkesin bir tık daha sorumluluk alması lazım. Şampiyon olacağız. Taraftarlarımız hiç merak etmesin."

