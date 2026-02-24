CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da tek değişiklik! İşte Okan Buruk'un Juventus maçı 11'i

Galatasaray'da tek değişiklik! İşte Okan Buruk'un Juventus maçı 11'i

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Juventus'a konuk olacak. Zorlu İtalya deplasmanı öncesi hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızılılarda Okan Buruk sahaya süreceği 11'ini belirledi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 15:16
Galatasaray'da tek değişiklik! İşte Okan Buruk'un Juventus maçı 11'i

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off etabı rövanş maçında deplasmanda Juventus ile kozlarını paylaşacak.

Galatasaray'da tek değişiklik! İşte Okan Buruk'un Juventus maçı 11'i

25 Şubat Çarşamba günü Allianz Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Galatasaray'da tek değişiklik! İşte Okan Buruk'un Juventus maçı 11'i

Sarı kırmızılılar, organizasyonun lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayarak son 16 play-off etabına yükseldi.

Galatasaray'da tek değişiklik! İşte Okan Buruk'un Juventus maçı 11'i

Bu turun ilk maçında Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, rövanş karşılaşmasında her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlubiyet halinde "Devler Ligi"nde son 16 takım arasına kalacak. Üç farklı mağlubiyette maç uzayacak, 4 veya daha farklı yenilgide ise Juventus turu geçecek.

Galatasaray'da tek değişiklik! İşte Okan Buruk'un Juventus maçı 11'i

Sarı kırmızılı ekip, son 16 turuna kalması durumunda İngiltere ekiplerinden Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.

Galatasaray'da tek değişiklik! İşte Okan Buruk'un Juventus maçı 11'i

Öte yandan teknik direktör Okan Buruk kritik müsabaka öncesi ilk 11'ini belirledi.

Galatasaray'da tek değişiklik! İşte Okan Buruk'un Juventus maçı 11'i

Takvim'in haberine göre, Okan Buruk ilk maçtaki 11'ini koruyacak. Başarılı hoca yalnızca tek değişiklik yapacak.

Galatasaray'da tek değişiklik! İşte Okan Buruk'un Juventus maçı 11'i

Okan Buruk, Yunus Akgün'ün yerine Mario Lemina ile başlayacak.

Galatasaray'da tek değişiklik! İşte Okan Buruk'un Juventus maçı 11'i

Bu arada Okan Buruk'un, Leroy Sane ve Noa Lang arasında büyük bir kararsızlık yaşadığı gelen haberler arasında.

Galatasaray'da tek değişiklik! İşte Okan Buruk'un Juventus maçı 11'i

Lang çok formda, ancak Sane de Şampiyonlar Ligi'ndeki tecrübesiyle Okan Buruk'un kafasını karıştırıyor.

Galatasaray'da tek değişiklik! İşte Okan Buruk'un Juventus maçı 11'i

İŞTE G.SARAY'IN MUHTEMEL 11'İ:

Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Lemina, Barış Alper, Lang (Sane), Osimhen

DİĞER
