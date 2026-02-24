Galatasaray'da tek değişiklik! İşte Okan Buruk'un Juventus maçı 11'i
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Juventus'a konuk olacak. Zorlu İtalya deplasmanı öncesi hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızılılarda Okan Buruk sahaya süreceği 11'ini belirledi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 15:16
Bu turun ilk maçında Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, rövanş karşılaşmasında her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlubiyet halinde "Devler Ligi"nde son 16 takım arasına kalacak. Üç farklı mağlubiyette maç uzayacak, 4 veya daha farklı yenilgide ise Juventus turu geçecek.
Sarı kırmızılı ekip, son 16 turuna kalması durumunda İngiltere ekiplerinden Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.
Öte yandan teknik direktör Okan Buruk kritik müsabaka öncesi ilk 11'ini belirledi.
Takvim'in haberine göre, Okan Buruk ilk maçtaki 11'ini koruyacak. Başarılı hoca yalnızca tek değişiklik yapacak.
Okan Buruk, Yunus Akgün'ün yerine Mario Lemina ile başlayacak.
Bu arada Okan Buruk'un, Leroy Sane ve Noa Lang arasında büyük bir kararsızlık yaşadığı gelen haberler arasında.
Lang çok formda, ancak Sane de Şampiyonlar Ligi'ndeki tecrübesiyle Okan Buruk'un kafasını karıştırıyor.
İŞTE G.SARAY'IN MUHTEMEL 11'İ:
Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Lemina, Barış Alper, Lang (Sane), Osimhen
