Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi şok gelişme! Kenan Yıldız...
Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray'a 5-2 yenilen Juventus, çarşamba günü rövanş maçında sarı-kırmızılıları konuk edecek. İtalyan devinde kritik karşılaşma öncesi milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 14:19
Bu turun ilk maçında Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, rövanş karşılaşmasında her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlubiyet halinde "Devler Ligi"nde son 16 takım arasına kalacak.
Üç farklı mağlubiyette maç uzayacak, 4 veya daha farklı yenilgide ise Juventus turu geçecek.
Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna kalması durumunda İngiltere ekiplerinden Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.
Kritik karşılaşma öncesi Juventus'ta Kenan Yıldız ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Çizme basını, Juventus'un milli yıldızla birlikte sakatlığı bulunan Gleison Bremer'ı Galatasaray maçına yetiştirmeye çalıştığını yazdı.
Correire dello Sport kaynaklı haberde, iki futbolcunun izinli günlerinde tesislere gelerek rehabilitasyon çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.
Kenan Yıldız, Juventus'un geçtiğimiz hafta Como ile oynadığı maçta teknik direktör Luciano Spalletti ile yaşadığı gerginlikle gündem olmuştu.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.