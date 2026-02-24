Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi şok gelişme! Kenan Yıldız...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray'a 5-2 yenilen Juventus, çarşamba günü rövanş maçında sarı-kırmızılıları konuk edecek. İtalyan devinde kritik karşılaşma öncesi milli futbolcu Kenan Yıldız ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 14:19
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off etabı rövanş maçında çarşamba günü İtalyan ekibi Juventus'a konuk olacak.

Allianz Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Sarı-kırmızılılar, organizasyonun lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayarak son 16 play-off etabına yükseldi.

Bu turun ilk maçında Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, rövanş karşılaşmasında her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlubiyet halinde "Devler Ligi"nde son 16 takım arasına kalacak.

Üç farklı mağlubiyette maç uzayacak, 4 veya daha farklı yenilgide ise Juventus turu geçecek.

Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna kalması durumunda İngiltere ekiplerinden Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.

Kritik karşılaşma öncesi Juventus'ta Kenan Yıldız ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Çizme basını, Juventus'un milli yıldızla birlikte sakatlığı bulunan Gleison Bremer'ı Galatasaray maçına yetiştirmeye çalıştığını yazdı.

Correire dello Sport kaynaklı haberde, iki futbolcunun izinli günlerinde tesislere gelerek rehabilitasyon çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Kenan Yıldız, Juventus'un geçtiğimiz hafta Como ile oynadığı maçta teknik direktör Luciano Spalletti ile yaşadığı gerginlikle gündem olmuştu.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
